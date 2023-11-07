Гильдия киноактеров США отклонила предложение киностудий и продолжит забастовку

Гильдия киноактеров США (SAG-AFTRA) объявила в соцсети X, что переговорщики профсоюза отклонили «последнее, лучшее и окончательное предложение» голливудских студий, поэтому забастовка продолжится. Предложение киностудий в Гильдии обсуждалось с 4 ноября.

«Есть несколько существенных вопросов, по которым у нас до сих пор нет соглашения, включая искусственный интеллект. Мы будем информировать вас о развитии событий»,— говорится в заявлении профсоюза.

Как отмечает агентство AFP, в последние дни в переговорах участвовали лично руководители голливудских студий. Один из генеральных директоров Netflix Тед Сарандос сообщил агентству, что переговоры с Гильдией продолжатся.

Члены SAG-AFTRA продолжают бастовать с 14 июля, добиваясь улучшения условий контракта от Альянса продюсеров кинофильмов и телевидения (AMPTP). Участники забастовки не участвуют в съемках фильмов и сериалов, а также в продвижении проектов. А бастующие с начала мая члены Американской гильдии сценаристов (WGA) 25 сентября достигли с AMPTP предварительной договоренности о прекращении забастовки.

Эрдни Кагалтынов