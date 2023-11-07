Простойные явления

Заметная часть российских медиков пожаловалась на простаивание дорогостоящего высокотехнологичного оборудования. Таковы результаты опроса профессионального сервиса «Актион медицина». Врачи заявили, что главные причины простоя — отсутствие компетентных специалистов или нехватка расходных материалов. Однако Росздравнадзор утверждает, что простаивает только 0,23% техники, приобретенной с 2019 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Большинство опрошенных “Ъ” экспертов скорее согласны с Росздравнадзором.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Профессиональный сервис «Актион медицина» провел опрос о востребованности высокотехнологичного медоборудования. В исследовании приняли участие 532 человека — врачи и сестринский персонал из восьми федеральных округов, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской области.

Низкую загруженность и простои такого оборудования отметили 28,2% респондентов (148 медработников). Главная причина — нехватка компетентных специалистов (об этом заявили 57,4% респондентов из числа пожаловавшихся на простои). Вторая по частоте причина — оборудование требует ремонта, но нет средств или запчастей (28,4%). Третья — нехватка расходных материалов (20,3%). Наконец, более 14% сообщили, что медоборудование в их учреждениях морально устарело и его нецелесообразно использовать. Добавим, что 52% респондентов из-за простоя оборудования вынуждены направлять пациентов в другие медицинские организации — как государственные, так и частные.

“Ъ” попросил Росздравнадзор прокомментировать данные опроса. В надзорной службе заявили: по их данным, простаивает лишь 0,23% оборудования, поставленного с 2019 года в рамках трех федеральных проектов национального проекта «Здравоохранение». Причем по фактам неэффективного использования оборудования применяются «меры реагирования». Действительно, региональные прокуратуры регулярно сообщают о проверках клиник. Так, в феврале этого года прокуратура Центрального административного округа Курска заявила, что в одном из медучреждений не функционирует приобретенное летом 2022 года оборудование для проведения исследований крови. В другой медицинской организации не работали закупленные в 2021 году прикроватные мониторы (используются для отслеживания состояния здоровья пациентов) и оборудование для проведения операций на сердце и сосудах. Как показала проверка, техника общей стоимостью свыше 55 млн руб. простаивала из-за отсутствия расходных материалов.

В Еврейской автономной области из-за отсутствия специалиста не использовался приобретенный в 2011 году иммунохроматографический анализатор «Рефикон», предназначенный для проведения предварительных химико-токсикологических исследований. Прокуратура Октябрьского района ЕАО обнаружила это в 2022 году, внесла в адрес медицинской организации представление — и только после этого «специалист был обучен».

Главный внештатный невролог Минздрава России Николай Шамалов считает данные Росздравнадзора «более валидными, поскольку они базируются на всестороннем анализе работы медицинского оборудования, а не на личных впечатлениях врачей». «Результаты наших выездных мероприятий по профилю "неврология" очень близки с данными Росздравнадзора в части работы оборудования»,— заявил господин Шамалов.

Генеральный директор НМИЦ кардиологии им. Чазова Сергей Бойцов также считает, что результаты опроса сервиса «Актион медицина» не отражают реальную картину. Так, по его данным, суточная загруженность рентгенангиографических установок составляет в среднем 70–80%.

Главный внештатный кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто полагает, что результаты опроса могут не совпадать с данными Росздравнадзора из-за недостаточной репрезентативности выборки. «По опыту 42 курируемых регионов представляется маловероятным, что высокотехнологичное оборудование приобреталось при отсутствии плана подготовки специалистов и помещений,— говорит он.— Несомненно, оборудование иногда выходит из строя. Но у каждого региона при такой ситуации предусмотрено перераспределение потоков между медицинскими организациями, в том числе близлежащих регионов».

Господин Шляхто добавил, что высокотехнологичное медицинское оборудование активно используется для оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистой патологией. Так, общее количество вмешательств для пациентов с инфарктом миокарда выросло на 37% — и это на фоне уменьшения общего количества инфарктов. Количество рентгенхирургических вмешательств у пациентов с инсультом выросло на 32,2%; в 2,5 раза чаще стали проводиться МРТ-исследования сердца и сосудов, на 16% выросло использование КТ для обследования пациентов кардиологического профиля.

Однако гендиректор консалтинговой компании MDPro, эксперт рынка медизделий Алексей Ванин сомневается, что коэффициент простоя медоборудования может быть меньше процента, как указывает Росздравнадзор,— даже если под простоем понимать ситуацию, когда оборудование неработоспособно. «Думаю, таких ситуаций больше. Подозреваю, что Росздравнадзор и Минздрав вообще не учитывают время, которое оборудование не используется по причине графика его работы или отсутствия специалиста»,— говорит господин Ванин. По его оценке, более реалистичен коэффициент простоя в пределах 5% — с учетом, что любое оборудование периодически выходит из строя. А результаты опроса сервиса «Актион медицина» Алексей Ванин и вовсе называет оптимистичными: «Если только 28% медиков отметили какую-то проблему с простоем, значит, у более 70% в больницах все вообще хорошо».

Наталья Костарнова