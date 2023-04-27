Медтехнике ищут специалистов

Уже в текущем году Сеченовский университет (ПМГМУ им. И. М. Сеченова) начнет подготовку медицинских инженеров — потребность в таких кадрах резко выросла несколько месяцев назад, когда российские больницы и клиники столкнулись со сложностями при вывозе медтехники на ремонт за рубеж из-за санкций. Впрочем, хотя отраслевые эксперты признают нехватку специалистов, они сомневаются, что медицинский вуз сможет дать своим новым студентам необходимые для работы знания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Осенью Сеченовский университет откроет набор на очную программу подготовки мединженеров в рамках специалитета. Как пояснил “Ъ” первый проректор Сеченовского университета Андрей Свистунов, выпускники этой программы смогут «обеспечить стабильность работы оборудования медицинских организаций и заниматься разработкой собственных импортозамещающих и импортоопережающих технологий». «По данным индустриального партнера Сеченовского университета АО "Русатом РДС", потребность в таких специалистах в России очень высока: в ближайшие пять лет отрасли потребуется до 4 тыс. инженеров, в том числе не менее 1 тыс.— только госкорпорации "Росатом"»,— говорит Андрей Свистунов. Открыв эту программу, Сеченовский университет станет первым среди медицинских вузов, где можно получить соответствующий диплом: до последнего времени инженерные кадры выпускали российские технические вузы.

В их числе МГТУ им. Н. Э. Баумана и Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ им. В. И. Ульянова (Ленина). Также подготовкой инженеров для нужд медицины и здравоохранения занимаются Санкт-Петербургский госуниверситет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, МИФИ, МАИ, Орловский, Тамбовский, Новосибирский госуниверситеты, добавляет генеральный директор Российской ассоциации предприятий по продаже и ремонту медицинской техники (РАПМЕД) Андрей Полтавцев. Медицинская кибернетика, гибридная профессия на стыке медицины и технических дисциплин, есть в 13 российских университетах, среди них — Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова (лечебный факультет), Институт биологии и биомедицины Нижегородского госуниверситета им. Лобачевского, Челябинский государственный университет (факультет фундаментальной медицины). По мнению гендиректора компании «Медицинские системы и технологии» Константина Зотова, по всей стране выпуском мединженеров и смежных специальностей занимались около 50 кафедр.

Интерес университета к новому образовательному направлению может быть связан с ростом спроса на таких специалистов. Как следует из статистики базы данных вакансий кадрового портала hh.ru, хотя востребованность специалистов, работающих с медтехникой, постепенно нарастала еще с 2018 года, в прошлом году спрос стал взрывным. Так, если в 2016-м работодатели разместили на портале только 631 вакансию для мединженеров, то в 2022 году — уже почти 1,5 тыс. Чаще всего таких специалистов искали, разумеется, в Москве (525 вакансий), Санкт-Петербурге (175 вакансий) и Московской области (89 вакансий). В то же время за прошлый год эти специалисты разместили в базе hh.ru 456 резюме.

«Рынок постоянно испытывал кадровый голод — найти квалифицированного мединженера непросто, особенно в регионах, в большинстве случаев их ищут друг через друга. А высококлассных профи и вовсе наберется не более 100 человек на всю страну по тяжелой технике (МРТ, КТ), не более 50 человек — по аппаратам УЗИ»,— считает Андрей Полтавцев.

«Мединженеры были и остаются штучным товаром в силу специфики, их невозможно готовить массово, особенно разработчиков, которые составляют не более 10%. Остальные востребованы в сервисе и техобслуживании, где сейчас кадровый вопрос стоит особенно остро»,— соглашается гендиректор НТЦ «Медитэкс» Андрей Виленский.

В свою очередь, спрос на мединженеров мог вырасти из-за сложностей при обслуживании медтехники, которую используют российские больницы и клиники. Напомним, основная часть медтехники в РФ сегодня иностранного производства. По оценкам Минпромторга и отраслевых ассоциаций, доля российского медоборудования и медизделий на российском рынке не превышает 25%. Хотя медтехника не попала под санкции западных стран напрямую, ограничения повлияли на отрасль косвенно, сделав закупку новой, а также вывоз на ремонт уже поставленной аппаратуры более сложным делом (подробнее см. “Ъ” от 13 февраля).

Как объясняет Константин Зотов, во-первых, поставки в РФ оборудования из-за рубежа осложнились из-за введения ЕС и США запрета на банковские трансакции из РФ — оплата любой закупки в этом случае требует больше времени и дополнительных документов для банка-получателя. «Во-вторых, многие запчасти, необходимые для работы медтехники, попадают в перечень изделий двойного назначения, импорт которых в РФ также запрещен. ЕС даже разработал отдельный справочник-путеводитель для тех, кто занимается импортом медоборудования в РФ, это несколько сотен страниц с указанием ограничений»,— говорит он. Аналогичные сложности, как ранее писал “Ъ”, возникают и с ремонтом медтехники: ее вывоз за рубеж требует получения отдельного разрешения в РФ, а в стране компании-производителя представителям сервисного центра необходимо доказывать, что детали, которые требуются для ремонта, не будут использованы в РФ для военных целей и, соответственно, не будут помогать стране обходить западные санкции.

Контекст Интерес к биомедицинской инженерии развивать и поддерживать надо еще в школе, уверены преподаватели технических университетов, ведущих подготовку инженеров для медицинской промышленности и здравоохранения. Работа по профориентации молодежи, имеющей склонность к точным наукам, конструированию и проектированию, именно в направлении разработки, производства и сервиса медоборудования должна быть не эпизодической или разовой, а постоянной, системной, чтобы дети ясно понимали, куда и зачем они идут, и делали осознанный выбор будущей профессии мединженера. «Из года в год мы сталкиваемся с тем, что к нам приходят студенты, которых увлекло красивое название — биомедицинская инженерия, но потом происходит открытие, что это не совсем то, чем они хотели бы заниматься. Чтобы такого не было, нужна серьезная профориентация школьников, причем желательно, чтобы ее вели не только вузы, но и будущие работодатели — российские компании—разработчики и производители медтехники и медизделий»,— говорит доцент кафедры «Биотехнические системы и технологии» Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ им. В. И. Ульянова (Ленина), кандидат технических наук Анна Горяева. Эта кафедра готовит инженерные кадры для медицинской отрасли, и конкурс на нее всегда очень высокий. Ежегодно на бюджетные места набирают около 60 студентов, но далеко не все в итоге идут в медицину. ЛЭТИ давно и тесно сотрудничает с образовательными учреждениями города, в частности со знаменитой санкт-петербургской инженерно-технологичной школой №777 (уникальной не только для северо-запада страны, но и для России), где университетские преподаватели ведут кружки допобразования для школьников и целенаправленно готовят их к профессии инженера. Одно из важных направлений, активно развивающихся в последние годы,— биомедицинская инженерия: детей с пятого класса знакомят со спецификой работы в медицине. В числе других интересных проектов ЛЭТИ по профориентации школьников — ознакомительные практики для старшеклассников на кафедрах, факультетах и в лабораториях университета, которые организуются три раза в год на каникулах, и ежегодная конференция «Наука настоящего и будущего», в которой могут принять участие все школьники, занимающиеся научно-исследовательской работой. «Инженеры нужны везде, их в принципе не хватает сегодня, а в медицине особенно. И за ними сейчас идет настоящая охота. Подготовить грамотного, широко мыслящего, мотивированного медицинского инженера — задача очень сложная, для которой пяти лет учебы в университете может оказаться мало, поэтому воспитывать молодые кадры надо уже со школьной скамьи»,— уверена Анна Горяева. Грамотная профориентация по направлению мединженерии может стать эффективным инструментом для мотивации молодежи идти в отрасль, уверены эксперты рынка медтехники и медизделий, и позволит начать сокращение дефицита инженерных кадров в ближайшие пять-десять лет.

«На данный момент на рынке есть две проблемы: поставка уникальных запчастей и поставка реагентов для оборудования. Оставшиеся в РФ инженеры создают небольшие компании, которые занимаются поддержкой и сервисом, но они испытывают сложности с ввозом запчастей»,— подтвердили “Ъ” в пресс-службе компании «Инвитро».

С учетом этой проблемы российское правительство заявило о готовности разрешить ремонт импортной медтехники с помощью неоригинальных запчастей и комплектующих. Однако их производство, тестирование и использование как раз и требует участия мединженеров. «С учетом того что все эти годы, пока РФ закупала для своего здравоохранения новейшее оборудование, доступа к самим технологиям у наших специалистов не было, а все функции мединженеров сводились к тестированию и считыванию стандартных ошибок в работе медоборудования, это будет непросто»,— говорит проректор Сеченовского вуза по клинической работе и дополнительному профобразованию Виктор Фомин. «Даже в совместных проектах по локализации выпуска медоборудования на базе российских предприятий (такие проекты были у General Electric, Siemens, Philips) нас старались ограничить, передавая лишь незначимые вещи, и фактически получалась отверточная сборка»,— констатирует Андрей Полтавцев.

Впрочем, уровень компетенций мединженеров просел не только потому, что иностранные фирмы и близко не подпускали их к технической документации. Причина еще и в изъянах системы образования, не поспевающего за стремительным развитием медицины.

По мнению Константина Зотова, ситуация с дефицитом инженерных кадров для медицинской отрасли, готовых заниматься не просто сервисным обслуживанием, а решать сложные задачи, создавать новое, связана не столько с последними событиями, сколько с научно-техническим прогрессом в медицине и отставанием учебных программ в вузах и техникумах от реалий в клиниках. «Производители чаще выводят на рынок принципиально новое оборудование, чем происходит смена учебных программ. Мединженеры в России не получают обязательного для отрасли медицинского базиса в вузе на высоком уровне: биоорганическая химия, физиология, медицинская физика, анатомия не преподаются»,— говорит эксперт. В IMEDA согласны: самая большая проблема — отсутствие практического опыта взаимодействия студентов с современной качественной медтехникой, отсутствующей в технических вузах.

Нынешние программы обучения не способствуют подготовке медицинских инженеров, потому что из них исключена часть инженерных дисциплин, считает директор Ассоциации юридических и физических лиц в сфере обращения медизделий МЕДЭКСП Евгения Шивова. «В результате студентам даются инженерное дело и биомедицина, но и то, и другое в усеченном виде, и компетенций в технической части недостаточно»,— дополняет член правления РАПМЕД Игорь Архипов.

Когда-то в стране были сильные инженеры—разработчики УЗИ- и рентгеновской аппаратуры. Теперь придется все возрождать, благо традиции инженерной школы в России по-прежнему сильны. Правда, сегодня уже нет такого количества производителей, НИИ и КБ, где могли бы работать сотни разработчиков. Значит, и новые рабочие места надо создавать. «Весь российский рынок — это около 2,5 тыс. компаний—производителей медтехники и медизделий, из них 700–800 — крупные и активные игроки, все остальное — мелкий и средний бизнес. Но даже далеко не у всех крупных компаний есть собственный штат разработчиков»,— говорит гендиректор НТЦ «Медитэкс» Андрей Виленский.

Насколько новая образовательная программа Сеченовского университета сможет заполнить этот пробел, пока не ясно. «Как подготовка врачей невозможна в отрыве от клиники, так и подготовка отраслевых инженеров невозможна без практики на действующих медицинских объектах. Но инженер — это прежде всего тот специалист, который получил фундаментальные знания в инженерных и общетехнических дисциплинах, это традиции и свои научные школы. Не говорю, что невозможно, но все же преподавание таких предметов, как сопротивление материалов, теория машин и механизмов, высшая математика, электроника, требует большой учебной базы, квалифицированных преподавателей и научной школы»,— говорит Константин Зотов.

Один из способов налаживания сотрудничества вузов и работодателей — создание профильных центров компетенций.

Еще осенью 2022 года Минздрав дал поручение Росздравнадзору создать на базе Всероссийского научно-исследовательского и испытательного института медтехники центр медицинской компетенции, в числе его задач — формирование высокопрофессиональных инженерных кадров. Как стало известно “Ъ”, в начале текущего года группа экспертов из преподавателей, ученых и производителей медтехники Санкт-Петербурга представила на форуме «Новамед» проект создания центра компетенций «Техническое обслуживание медицинских изделий» для Северо-Западного федерального округа на базе профильного института ЛЭТИ. Есть технические и медицинские вузы, готовые участвовать в проекте, имеющие большой опыт в организации профориентации школьников и студентов колледжей, профессионального и дополнительного образования в сфере обращения медоборудования и медизделий. Впрочем, ответ на свое предложение эксперты пока не получили.

Наталья Тимашова