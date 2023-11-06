Власти Грузии обвинили РФ в убийстве жителя граничащего с Южной Осетией села

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщила, что гражданин Грузии был застрелен при задержании российскими военными в селе Кирбали у линии разграничения между Грузией и Южной Осетией. Российская сторона никак не комментировала произошедшее.

«Гражданин Грузии погиб в результате стрельбы из огнестрельного оружия российскими оккупационными силами при незаконном задержании на оккупированной территории близ села Кирбали Горийского муниципалитета»,— сообщила СГБ в Facebook (принадлежит Meta, запрещенной и признанной террористической в РФ). По ее данным, еще один гражданин Грузии был задержан.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили написала в соцсети X (ранее Twitter), что «глубоко возмущена» произошедшим. «Я немедленно призываю международное сообщество однозначно осудить действия России, которая грубо и бесстыдно нарушила все международные нормы»,— заявила она.

8 августа 2008 года грузинские войска вошли в южноосетинский город Цхинвал. Россия в ответ начала операцию по принуждению грузинской стороны к миру. В ходе пятидневной войны погибли более 650 человек. По итогам конфликта Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии (сами они объявили о независимости в начале 1990-х годов).