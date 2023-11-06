МО РФ: отправка вооружения миротворцев из Карабаха на ремонт в Россию завершена

Минобороны РФ сообщило о завершении отправки вооружения российских миротворцев из Нагорного Карабаха на территорию России для ремонта. Согласно сообщению ведомства, ротация миротворческого контингента в регионе завершена.

«В ходе оптимизации системы наблюдения свернут один наблюдательный пост в Шушинском районе. Всего с 19 сентября свернуто 10 наблюдательных и 16 временных наблюдательных постов»,— говорится в сообщении Минобороны.

Миротворческий контингент в Нагорном Карабахе находится с ноября 2020 года. Срок его пребывания, определенный сторонами,— пять лет с возможностью продления. После боевых действий в Нагорно-Карабахской республике 19–20 сентября российские миротворцы начали сворачивать временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения.

Полина Мотызлевская