СПБ Биржа оцифровалась

Впервые в реестр операторов информационных систем (ИС), имеющих право на выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), вошла торговая площадка — СПБ Биржа. Запуск вторичных торгов (один из главных факторов для развития сегмента) на биржевой инфраструктуре пока невозможен, а ЦБ до сих пор не внес в реестр операторов обмена ЦФА ни одной организации. Однако доступ более широкого круга инвесторов к таким активам может оживить рынок, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

ЦБ впервые включил в реестр операторов информационных систем торговую площадку — СПБ Биржу. Как пояснили “Ъ” на бирже, была создана отдельная технологическая информационная платформа на основе распределенного реестра (блокчейна) для выпуска и обращения на ней денежных ЦФА, а также гибридных цифровых прав (включают одновременно денежные ЦФА и другие цифровые права, например, возможность поставки товара). Идут переговоры с потенциальными эмитентами.

«Мы считаем, что росту торговой активности и развитию рынка цифровых прав будет способствовать их обращение на организованных торгах в рамках традиционной биржевой инфраструктуры, где уже есть ликвидность, широкий выбор инвестиционных инструментов, брокеры и их клиенты»,— отметили на бирже. Однако действующее законодательство не допускает ЦФА к классическим торгам. Поэтому СПБ Биржа «активно участвует в обсуждении и подготовке предложений по изменению действующего регулирования, чтобы начать обращение ЦФА на организованных торгах».

Теперь в реестре операторов ИС восемь организаций, в том числе три банка и одна биржа. Пять из них — «Лайтхаус», Сбербанк, «Атомайз», Альфа-банк, «Системы распределенного реестра» — уже выпускали ЦФА.

По оценке “Ъ”, за 12 месяцев было объявлено о 62 выпусках на сумму 19,9 млрд руб., из них один выпуск на 15 млрд руб. проведен неделю назад (см. “Ъ” от 17 июня).

Однако нередко размещение проводилось единственным инвестором. Заявку на включение в реестр операторов ИС подавала и Московская биржа. Там отказались от комментария.

Участники рынка ЦФА позитивно отреагировали на появления нового игрока. Как отмечает гендиректор «Лайтхауса» Денис Иорданиди, «биржа обладает богатой экспертизой работы с традиционными финансовыми инструментами, что позволит сблизить молодой рынок ЦФА с фондовым рынком и разрешить проблему регуляторного арбитража». У СПБ Биржи уже есть развитая финансовая инфраструктура и ее можно использовать для продвижения новых для российских инвесторов цифровых активов, считает сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов.

Но сдерживающие факторы заключаются не в том, что крупные российские биржи не работали с ЦФА, подчеркивают эксперты. Пока операторы, посредством которых можно приобретать и продавать ЦФА, не могут обеспечить постоянную вторичную продажу, так как интерес к инструменту со стороны инвесторов очень низок: «он сложный и не совсем понятный для покупки», поясняет управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин. Поэтому, по его мнению, появление в сегменте СПБ Биржи «может повлиять только на уровень конкуренции».

Сейчас у российских ЦФА нет ни интероперабельности (ЦФА, выпущенные на одной ИС, могут торговаться только там), ни ликвидности — «без этого вряд ли какой-то здравомыслящий из инвесторов залезет в актив, который нельзя при желании быстро продать», считает Роман Некрасов.

Основной барьер для роста ликвидности, по мнению эксперта,— отсутствие операторов обмена.

Так ЦБ до сих пор не включил в этот реестр ни одну организацию, хотя ряд операторов ИС подавали заявки. «На площадках под управлением операторов обмена, по идее, должен происходить вторичный оборот ЦФА, а также там должны обращаться ЦФА, выпущенные в разных информационных системах»,— отмечает господин Некрасов.

«Появление биржи — важный шаг, и хотелось бы видеть цифровые инструменты-гибриды (оцифрованные товары в сочетании с денежными обязательствами) для широкого круга пользователей в рамках установленных законом ограничений»,— считает управляющий партнер адвокатской коллегии ГРАД Мария Аграновская. Но большинство существующих компаний не работают с широким кругом пользователей, добавила она.

В «Атомайзе» отметили, что вторичные торги были опробованы компанией в ноябре 2022 года, поэтому говорить о полном их отсутствии неверно. К тому же на платформе уже зарегистрировано 50 тыс. инвесторов, добавили там. На площадке продолжается размещение выпусков ЦФА, привязанных к акциям «Норильского никеля». Начало вторичных торгов по ЦФА на золото, выпущенных на площадке Альфа-банка в середине июня, согласно документации, запланировано на начало октября. Кроме того, как считает Денис Иорданиди, другие участники рынка цифровых активов способны «сбалансировать молодой рынок и не допустить дублирования традиционных финансовых инструментов, а значит, и сужения потенциала ЦФА».

Ксения Куликова