Баллы на память о России

Производители российских дисков памяти (накопителей SSD) просят правительство заморозить на неопределенный срок требуемое количество баллов для признания диска отечественным. С начала 2024 года требование по количеству баллов должно увеличиться с 25 до 55. Достичь такого уровня можно только с помощью применения российского контроллера, которого не существует, говорят производители. Разработчики контроллеров уверяют, что в 2025 году выпустят на рынок конкурентоспособные российские компоненты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом Ассоциации предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга (объединяет GS Group, АО НПО ЦТС, ООО «Цифра» и др.) в Минпромторг и Минцифры от 1 ноября с просьбой заморозить необходимое количество баллов для включения российских SSD (накопитель данных, в котором, в отличие от жесткого диска HDD, используется энергонезависимая флеш-память) в реестр Минпромторга в рамках постановления правительства №719. Сейчас количество баллов, которое необходимо набрать SSD-дискам, чтобы быть «российскими», составляет 25, с 1 января 2024 года — 55.

По заявлению ассоциации, на данный момент отечественные SSD набирают 27 баллов, однако без российских микроконтроллеров, которые оцениваются в 30 баллов, но отсутствуют на рынке в необходимом объеме, российские SSD могут исчезнуть из реестра.

В Минпромторге подтвердили получение обращения и заявили, что оно рассматривается совместно с профильными производителями и отраслевыми объединениями. В Минцифры сообщили, что получили обращение и анализируют его.

Постановление правительства №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ» обязывает производителей электроники для вступления в реестр Минпромторга соответствовать необходимому количеству баллов, которые начисляются за российские компоненты. Максимальное количество баллов дает наличие отечественного процессора, но участники рынка предлагают отказаться от этой нормы (см. “Ъ” от 20 апреля).

В существующей системе баллов доступ российским разработчикам электронных компонентов к производству на заводах Тайваня был открыт, напоминает вице-президент по развитию производства GS Group (производят в том числе SSD-диски) Федор Боярков. По его словам, набрать необходимое количество баллов исходя из требований постановления правительства №719 с 2024 года можно лишь при использовании российского микроконтроллера или при одновременной установке отечественной печатной платы и 90% электронно-компонентной базы. «Ни один из вариантов сейчас реализовать невозможно. Сейчас российские контроллеры для твердотельных накопителей — это спецпродукты, а доступная номенклатура российских компонентов не дает возможности производителям достигнуть 90%»,— отмечает он.

Отложить увеличение баллов для дисков можно, но не более чем на один год, в противном случае мотивация развивать производство подобных контроллеров пропадет, считает вице-президент Kraftway (производит ПК и контроллеры для SSD-дисков) Ренат Юсупов. «Российские разработчики и производители контроллеров предоставят рынку конкурентоспособные по цене и по качеству SSD к 2025 году»,— утверждает он.

Исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский указывает, что все отечественные производители SSD используют импортные чипы памяти. «Если и контроллер будет импортным, то, по сути, останется только локализация сборки SSD. Но для безопасности и технологической независимости важнее вклад разработки, а не сборки»,— подчеркивает господин Покровский.

Тимофей Корнев