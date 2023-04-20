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Коммерсантъ FM
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Баллы не печатаются

Участники рынка электроники опять спорят из-за российских процессоров

Идея отказаться от обязательного применения российских процессоров в печатной технике вызвало разногласия у участников рынка. Производители вычислительной техники, в число которых входит «Аквариус», настаивают на отмене требований, а производитель печатной техники и дизайн-центры микроэлектроники считают, что такой шаг приведет к засилью на рынке китайской продукции. Российским компаниям есть за что побороться: объем рынка принтеров и МФУ в РФ составляет $1 млрд, и, по прогнозу его участников, сегмент будет расти.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Балльная система по определению уровня отечественности электроники вновь вызывает разногласия у участников рынка и регуляторов. На прошлой неделе АНО «Консорциум "Технологии печати"» (АНО КТП, в нее входят производитель печатной техники «Катюша Принт», дизайн-центры «Байкал Электроникс», НПЦ «Элвис» и т. д.) направила письмо в Минпромторг, в котором выступила против отказа от обязательного применения российского процессора в отечественной печатной технике, говорят источники “Ъ”. АНО, по их словам, также настаивает на том, что для признания печатной техники российской она должна работать на отечественном ПО и в ней должны применяться российские расходные материалы. Гендиректор АНО КТП Максим Виноградов подтвердил “Ъ” факт отправки письма.

В конце января 2023 года ассоциация АНО ВТ (в нее входят «Аквариус», Yadro и т. д.) направила в Минпромторг письмо с предложением включить в существующую балльную систему определения уровня отечественности электроники принтеры и печатные устройства (есть у “Ъ”). Этот шаг предполагает отказ от обязательного применения отечественного процессора в этой технике. Собеседники “Ъ”, знакомые с ходом обсуждения инициативы, говорят, что идею предварительно поддержали в Минцифры и Минпромторге. По словам одного из источников, соответствующее постановление должно быть опубликовано в сентябре, а вступить в силу — в декабре. В АНО ВТ “Ъ” не ответили (см. “Ъ” от 30 марта). Инициативу АНО ВТ, говорят собеседники “Ъ”, поддержал и ряд участников рынка. Это ГК «Аквариус», которая уже выпускает принтеры и МФУ китайской Pantum, а также «F+ tech—Марвел» — она планирует выпускать печатную технику на базе технологий китайской Lexmark.

Компании, входящие в АНО ВТ, давно обсуждают необходимость и полезность балльной системы, подтверждает президент ГК «Аквариус» Владимир Степанов: «Сейчас в реестре радиоэлектроники нет ни одного устройства для печати. Это говорит о том, что требования по наличию российского процессора не соответствуют возможностям отрасли».

В Минцифры “Ъ” заявили, что АНО КТП совместно с АНО ВТ «активно прорабатывают возможные критерии балльной системы для печатной техники»: «Предложения должны поступить на текущей неделе. Вопрос о неприменении российских процессоров не обсуждается». В Минпромторге не ответили “Ъ”.

Опасения АНО КТП связаны с тем, предполагает собеседник “Ъ” на рынке электроники, что зарубежные производители принтеров и МФУ в случае отказа от обязательного применения российских процессоров смогут нарастить присутствие в госсекторе, используя балльную систему: «Они организуют крупноузловую сборку принтеров из своих компонентов, наберут достаточное число баллов для попадания в реестр российской электроники и начнут поставлять оборудование госзаказчикам под видом российского». По оценке «Катюша Принт», объем рынка печатной техники в России составляет $1 млрд, и в ближайшее время он может вырасти. Также примерно через год в госсекторе начнется обновление парка печатной техники, говорит Максим Виноградов.

Первые прототипы печатных устройства на российском процессоре отечественные производители будут готовы представить в 2024 году, сказал “Ъ” господин Виноградов. Собеседник “Ъ” в российском производителе вычтехники добавляет, что «Катюша Принт», например, уже инвестировала средства в разработку российских процессоров: «Отказ от их обязательного применения, по сути, сделает эти инвестиции бесполезными». Источник в одном из российских дизайн-центров добавляет, что обязательное применение российских чипов в российской технике «мотивирует дизайн-центры продолжать разработки и искать возможности возобновления производства».

Никита Королев

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