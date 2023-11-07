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«Зенит» в роли матадора

Команду Сергея Семака ждет битва за лидерство с «Краснодаром»

Меньше суток «Зенит» был на первом месте в чемпионате России по футболу после победы над «Балтикой», которая была одержана со счетом 2:0 в субботу в Калининграде. Уже в воскресенье днем его сместил оттуда «Краснодар», обыгравший дома «Крылья Советов» 2:1. В следующем 15-м туре РПЛ лидеры встретятся в Петербурге.

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

«Зенит» одержал в Калининграде четвертую победу подряд в чемпионате. На этот раз даже не пропустил голов. В ворота петербургской команды вернулся Михаил Кержаков, оправившийся от травмы. Другой перестановкой тренера Сергея Семака стал перевод в центр поля бразильца Дугласа Сантоса, обычно играющего на левом фланге обороны. На его место вышел Данил Круговой. В атаке вышли два форварда: Иван Сергеев и Матео Кассьерра.

Тренер «Зенита» предполагал, что на не самом хорошем поле футбола будет меньше, чем борьбы. Так в итоге и вышло. Гости не дали сопернику играть в своей излюбленной манере — через длинные передачи. При этом в первом тайме не смогли создать достаточной остроты у ворот «Балтики».

Ситуация изменилась после перерыва, когда петербуржцы добавили скорости. На 63-й минуте Иван Сергеев открыл счет, поставив ногу под удар Вендела. Это уже пятый гол Сергеева в чемпионате, столько же он забил в Кубке России. Сразу после этого Семак выпустил на поле Клаудиньо, главного «креативщика» команды. И через некоторое время «Зенит» провел второй гол. На этот раз Матео Кассьерра завершил комбинацию с участием партнеров. Это его одиннадцатый гол в РПЛ, он на первом месте списка бомбардиров. Тут надо похвалить и Кругового, проведшего в субботу, наверное, свой лучший матч за «Зенит». Он и в обороне справлялся со своими обязанностями, и регулярно «вспарывал» свой фланг подключениями к атакам. Из одной из них родился второй гол. Может, сказывается то, что недавно в семье Данилы родилась дочка.

«Балтика» уже не могла отыграться. Это сложно сделать в матче с «Зенитом», когда ему очень нужны очки. Вообще, трудно даже вспомнить хоть какой-то момент, созданный у ворот Кержакова. Хозяева нанесли всего один удар в строй. С возвращением после травмы Родригао защита сине-бело-голубых стала надежнее. И Кержаков лучше ею руководит, чем два других голкипера: Александр Васютин и Денис Адамов.

Благодаря этой победе «Зенит» взлетел на первую строчку турнирной таблицы — впервые в этом сезоне. Правда, пробыл там недолго. Уже на следующий день туда вернулся «Краснодар», обыгравший дома «Крылья Советов» 2:1. Краснодарский клуб лидировал с начала чемпионата. Все думали, что это не будет продолжаться долго. Но команда, возглавляемая Владимиром Ивичем, продержалась наверху до 14-го тура. Проиграла она за этот срок только один раз — в Москве ЦСКА 0:1. Для примера, в пассиве «Зенита» — уже три поражения: от «Динамо» (2:3), «Локомотива» (1:2) и «Оренбурга» (1:3). «Краснодар» чаще играет вничью и сейчас опережает петербуржцев в турнирной таблице на два очка.

11 ноября в матче 15-го тура РПЛ лидеры встретятся на «Газпром Арене». Это лучший шанс для «Зенита» опередить соперника в турнирной таблице. По дистанции, встречаясь с более слабыми соперниками, «Краснодар» очков не теряет. Главные испытания начинаются для него только сейчас.

«Зенит» подходит к битве с «быками», как называют «Краснодар», в хорошей форме — после четырех побед подряд. И самое главное, что признают все эксперты, у него больше опыта в борьбе за чемпионский титул. Что может сказаться на результате матча, в котором встретятся две лучшие команды этой части чемпионата.

Кирилл Легков

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