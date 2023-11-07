Кишинев сдали Москве

В Молдавии осмысляют итоги местных выборов, состоявшихся 5 ноября. Правящая страной партия «Действие и солидарность» не смогла победить ни в столице, ни в других крупных городах. Виновника уже нашли. Лидер партии власти Игорь Гросу заявил, что Кремль бросил на эту избирательную кампанию «все силы, в результате в Кишиневе теперь "прокремлевский" мэр», за которым центральная власть обещает «приглядывать».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Кишинева Ион Чебан, которого власти называют «прокремлевским» политиком, был переизбран на пост столичного градоначальника и на этом, судя по всему, останавливаться не намерен

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Мэр Кишинева Ион Чебан, которого власти называют «прокремлевским» политиком, был переизбран на пост столичного градоначальника и на этом, судя по всему, останавливаться не намерен

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

ЦИК Молдавии 6 ноября обнародовал предварительные итоги выборов в местные органы власти, состоявшихся в минувшее воскресенье. Комиссия сообщила, что второй тур выборов предстоит провести в 265 населенных пунктах страны. Впрочем, промежуточные выводы по итогам этих выборов — их называют разминкой перед более серьезными президентской и парламентской кампаниями в 2024 и 2025 годах — уже можно сделать, и их делают.

Самой важной и знаковой была электоральная схватка за молдавскую столицу. Мэр Кишинева Ион Чебан часто критикует правящую партию «Действие и солидарность» и ее создательницу, президента Майю Санду. Господин Чебан стал столичным градоначальником в 2019 году. В то время он был правой рукой лидера молдавских социалистов Игоря Додона. Избравшись мэром, Ион Чебан дистанцировался от нарочито пророссийских социалистов и господина Додона, а потом создал собственное политическое формирование — «Движение национальная альтернатива».

Тем самым столичный мэр обозначил, что Кишиневом ограничиваться не намерен и его политические амбиции достигают национального уровня. Готовится к будущим битвам удобнее на посту самого крупного и важного города страны. И Ион Чебан на нынешних выборах выдвинул свою кандидатуру на второй срок.

От правящей партии «Действие и солидарность» (ДиС) ему противостоял депутат парламента Лилиан Карп. Этот политик известен в основном тем, что когда-то поддержал выдвижение скандального молдавского олигарха Владимира Плахотнюка в премьер-министры страны. Эта затея успехом не увенчалась, и господин Плахотнюк был вынужден бежать из страны, чтобы не сесть в тюрьму. Но биографию Лилиана Карпа этот факт украсил, о чем ему напоминают по сей день. В любом случае усилия ДиС и политтехнологов, потраченные на раскрутку господина Карпа, сделали его гораздо более узнаваемым, чем он был. Правда, победу все же не обеспечили. Лилиан Карп финишировал вторым после Иона Чебана. Этот проигрыш для ДиС весьма болезненный.

Партийное начальство господина Карпа, однако, быстро нашло объяснение провалу. «Кремль и пророссийские силы бросили все силы в эту кампанию. Они поставили на преступные группировки, а также на политические силы, прикрывающиеся проевропейскими и демократическими идеями. Несмотря на беспрецедентное вмешательство иностранного государства, ДиС и европейским командам кандидатов удалось получить лучший результат в стране»,— прокомментировал итоги выборов председатель ДиС, спикер молдавского парламента Игорь Гросу (цитата по NewsMaker.md).

Победившего на выборах Иона Чебана он назвал «прокремлевским мэром» и пообещал приглядывать за ним. «Мы будем следить за прокремлевским мэром и любым его воровством»,— отметил господин Гросу.

Не удалось ДиС победить и во втором по величине городе Молдавии — в Бельцах. Там во второй тур, который состоится через две недели, вышли два оппозиционных кандидата. Похожая картина во многих крупных по молдавским меркам городах.

Хотя эти выборы показали снизившуюся популярность партии власти, у ДиС, напомним, большинство в парламенте страны, они также показали и слабость оппозиции. В Молдавии пока не появилось политической силы, способной заявить о себе как о реальной альтернативе нынешней власти. Это один вывод.

Второй вывод, по словам главы ассоциации «За демократию участия» (ADEPT) Игоря Боцана, состоит в том, что в совокупности партии, выступающие за европейскую интеграцию Молдавии, все же набрали больше голосов, чем политические силы, ориентирующиеся на Москву.

Политическая поддержка ДиС, отметил господин Боцан в беседе с “Ъ”, составляет около 30%. И это тот уровень, который показывали социологические опросы до выборов. «Результаты совпадают с тем, что предсказывали опросы. Это приятная новость. Вторая приятная новость. Я посчитал политическое голосование в районные советы и муниципальные советы Кишинева и Бельц. Партии, которые имеют в уставе и в программе евроинтеграцию, получили 63,2% голосов,— отмечает Игорь Боцан.— В стране 60 партий, в выборах участвовали 37, из которых 18 — за евроинтеграцию. И вместе они набрали 63,2%».

Игорь Боцан не считает прошедшие выборы катастрофой для ДиС. Рейтинг партии, говорит он, подвергся эрозии, характерной для правящей политической силы.

Политический аналитик Виктор Чобану также отмечает: ДиС взяла столько, на сколько она сегодня тянет. Однако, уверен он, нынешние выборы четко показали: эпоха «одноцветного правления» подходит к концу, а партии власти уже сейчас стоит думать о том, с кем в будущем можно создавать альянсы. «Эти выборы — не пощечина власти, а холодный душ для нее»,— сказал господин Чобану “Ъ”.

Владимир Соловьев