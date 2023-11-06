Пекин и Канберра решили жить дружно

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз провел 6 ноября переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Его поездка в Китай стала знаковой — хотя бы потому, что это первый визит в Поднебесную главы австралийского правительства за последние семь лет, которые были далеко не лучшим периодом в отношениях двух стран. Отныне стороны, сделавшие в последние месяцы примирительные жесты в адрес друг друга, решили перейти от конфронтации к решению накопившихся проблем путем диалога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе с председателем КНР Си Цзиньпином (справа)

Фото: Reuters Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе с председателем КНР Си Цзиньпином (справа)

Фото: Reuters

Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с австралийским премьером Энтони Албаниз прошла в понедельник в Доме народных собраний в Пекине на площади Тяньаньмэнь. Она стала без преувеличения долгожданной. Не только с той точки зрения того, что нога австралийского премьера не ступала на китайскую землю с 2016 года (хотя до того, как занять премьерское кресло, господин Албаниз успел побывать в Китае уже шесть раз), но и потому, что встреча двух лидеров произошла лишь на третий день после приземления борта с австралийским гостем в Китае в минувшую субботу.

Впрочем, нельзя сказать, что с момента посадки самолета Энтони Албаниз томился в ожидании. Начав свой визит в Китай с посещения Шанхая, где он принял участие в международной экспортно-импортной выставке и встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, а также бизнес-кругами обеих стран, к вечеру воскресенья австралийский премьер перелетел в Пекин. И до того как встретиться с председателем Си, успел развлечься, в том числе побывав в храме Неба в китайской столице.

Выбор именно этой достопримечательности, где в далеком прошлом многочисленные китайские императоры молили небеса о хорошем урожае, оказался для австралийского премьера далеко не случайным. В 1973 году австралийский премьер Гоф Уитлэм посетил храм Неба в рамках своего исторического визита в Китай вслед за установлением годом ранее дипломатических отношений между Канберрой и Пекином. И Энтони Албаниз, очевидно, счел глубоко символичным появиться здесь же через 50 лет после того судьбоносного визита. Тем более что и на этот раз речь, по сути, шла если не о выстраивании двусторонних отношений с чистого листа, то как минимум об их кардинальной перезагрузке.

«Здоровые и стабильные отношения Китая и Австралии служат общим интересам наших двух стран и двух народов. Это также отвечает общим ожиданиям стран нашего региона. Важно, чтобы мы продолжали двигаться вперед во всестороннем стратегическом партнерстве между двумя нашими странами»,— отметил в своем вступительном слове Си Цзиньпин.

Высокий гость выступил с ответной любезностью. «Австралия, как и другие страны региона, заинтересована в продолжении стабильного роста китайской экономики и ее постоянном взаимодействии с миром»,— сказал господин Албаниз.

«Мы все можем выиграть от лучшего понимания Китая»,— подчеркнул он, а там, «где возникают разногласия, важно, чтобы у нас было общение».

Напомним, что отношения Канберры и Пекина начали резко портиться с 2018 года. Сначала Австралия отказалась от китайских технологий 5G под предлогом угрозы национальной безопасности, а затем приняла Закон о программе прозрачности иностранного влияния (нечто вроде российского закона об иноагентах). Китай в документе упомянут не был, однако был направлен именно против него и приписываемых ему попыток вмешиваться в австралийскую политику.

Однако главный поворотный пункт в деградации двусторонних отношений пришелся на весну 2020 года: стоявший на тот момент во главе правительства Австралии Скотт Моррисон во всеуслышание призвал начать международное расследование всех обстоятельств возникновения коронавируса, недвусмысленно дав понять, что, как и многие тогда, считает виновным в пандемии Китай.

В ответ — пусть даже Китай официально никогда не увязывал одно с другим — Пекин отказался от всех встреч на министерском уровне с австралийцами и резко повысил пошлины на экспорт с Зеленого континента говядины, ячменя, пшеницы, угля, морепродуктов и вина. При этом повышение тарифов стало отнюдь не символической мерой — к примеру, пошлина на австралийское вино, 40% экспорта которого традиционно уходило в Китай, выросла сразу на 212%, что фактически поставило всю винодельческую отрасль Австралии на грань банкротства. И на беду Канберры, ответить симметрично она не могла: если доля Китая в объеме внешней торговли Австралии в 2020 году составляла внушительные 35%, то австралийские товары составляли лишь 4% китайского импорта.

«Китай — наш самый важный торговый партнер. На его долю приходится более 25% нашего экспорта, и каждое четвертое наше рабочее место зависит от нашей торговли. Так что это важные отношения»,— признал очевидное Энтони Албаниз за считаные часы до очной встречи с председателем КНР (страной, объем торговли с которой, вопреки всем трениям, достиг в 2022 году $287 млрд).

Отметим, что глава австралийских лейбористов пришел к власти в мае 2022 года в том числе с обещаниями стабилизировать отношения двух стран. И за последние полтора года, прошедшие с ухода либерального правительства Австралии, стороны действительно сделали несколько шагов навстречу друг другу, заставивших аналитиков заговорить о постепенном примирении двух стран.

Для начала Канберра и Пекин восстановили линию связи на высоком уровне. А год назад в кулуарах саммита «большой двадцатки» на индонезийском острове Бали Энтони Албаниз впервые лично пообщался с Си Цзиньпином, пообещав тогда то же, что и в ходе нынешнего визита в КНР,— «сотрудничать там, где сможем, расходиться во мнениях там, где должны, и действовать в национальных интересах наших стран».

Новым сигналом, что стороны стремятся к реальному решению вороха накопившихся в двусторонних отношениях проблем, стал визит главы МИД Австралии Пенни Вонг в Пекин под занавес прошлого года и возобновление Австралийско-китайского внешнеполитического и стратегического диалога, замороженного с 2018 года.

Наконец, нынешним летом Китай отказался от повышенной пошлины на экспорт австралийского ячменя и еще ряда товаров, а в конце октября сообщил о намерении отменить и тарифы на вино.

Явным жестом доброй воли буквально накануне официального сообщения о визите в КНР главы австралийского правительства стало и решение отпустить на волю австралийскую журналистку Чэн Лэй, арестованную Пекином в 2020 году по обвинению в разглашении гостайны иностранному государству.

Впрочем, ряд раздражителей в двусторонних отношениях пока остался. Например, еще один гражданин Австралии — писатель Ян Хэнцзюнь, обвиненный в шпионаже,— все еще сидит в китайской тюрьме. Кроме того, пока КНР так и не сняла торговые ограничения на импорт ряда австралийских морепродуктов. И фото господина Албаниза с лобстером в руке во время осмотра австралийских экспонатов в Шанхае в минувшую субботу стало для многих явным намеком на то, что сторонам еще есть над чем работать.

Но главное — Китай и Австралия всегда были по разную сторону геополитических баррикад. Канберра является частью разведывательного альянса англоязычных стран «Пять глаз» и участником неформального объединения по безопасности QUAD, куда помимо нее входят США, Япония и Индия. И как не раз говорили в Пекине (а в самих этих объединениях несильно и скрывали), деятельность обоих альянсов носит откровенно антикитайскую направленность. Более того, два года назад Австралия еще больше упрочила отношения с союзниками, создав с США и Великобританией союз AUKUS, в котором китайцы, да и не только они, моментально углядели явный антикитайский подтекст. А менее чем за две недели до приезда в КНР Энтони Албаниз побывал в США, где он и глава Белого дома Джо Байден высказали общую обеспокоенность «чрезмерными претензиями Китая» в Южно-Китайском море. И это, разумеется, не могло Пекину понравиться.

Впрочем, в преддверии приезда господина Албаниза в Китай большинство местных СМИ поспешили представить недружественные действия Австралии скорее как следствие давления Штатов, нежели чем хорошо обдуманный выбор самих австралийцев. В частности, в колонке для China Daily исполнительный замдиректора Центра австралийских исследований Китайского горно-технологического университета Чжай Шилэй отметил, что во многом отношения двух стран были испорчены «политическими маневрами США с целью втянуть Австралию в свой антикитайский лагерь, воспользовавшись зависимостью Канберры от Вашингтона в вопросах безопасности».

Для правительства Албаниза самая большая проблема заключается в том, чтобы сохранить политическое самообладание, сталкиваясь с давлением со стороны США, и не поддаваться принуждению Австралии отказаться от своих собственных национальных интересов ради гегемонии Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отметил в беседе с «Ъ» директор Центра австралийских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Чэнь Хун. «Китай никогда не просит Австралию или любую другую страну встать на его сторону. США же уговаривали и принуждали Австралию принять участие в "Индо-Тихоокеанской стратегии". И Австралии необходимо быть непреклонной, чтобы сохранить свою независимость и самоопределение перед лицом антикитайских элементов внутри и снаружи»,— подчеркнул эксперт.

Наталия Портякова