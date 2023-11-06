Именем Юрия Темирканова назовут музыкальную школу в Петербурге

Одной из музыкальных школ Санкт-Петербурга присвоят имя дирижера, народного артиста СССР Юрия Темирканова, заявил губернатор Александр Беглов, выступая на похоронах музыканта. Об этом сообщил корреспондент «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По словам губернатора, 5 ноября Петербург посетила делегация руководства Кабардино-Балкарской республики, с которой была достигнута договоренность, что в честь музыканта назовут также культурный центр в Нальчике, откуда он родом. Ранее худрук и гендиректор Мариинского театра Валерий Гергиев сообщил, что в честь музыканта назовут кабинет в театре, в котором он работал.

«Ъ-СПб» писал, что в воскресенье, 5 ноября, в Большом зале Санкт-Петербургской государственной академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича прошло прощание с ее художественным руководителем Юрием Темиркановым, скончавшимся 2 ноября. Музыканта похоронили на Комаровском кладбище.

Подробнее о том, как прощались с маэстро Юрием Темиркановым в Петербурге — в материале «Ъ-СПб» «Дорогой Юра, это было счастье — видеть тебя».

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