«Дорогой Юра, это было счастье — видеть тебя»

В Петербурге простились с художественным руководителем филармонии имени Д.Д. Шостаковича, дирижером и народным артистом СССР Юрием Темиркановым. Он ушел из жизни 2 ноября в 84 года после продолжительной болезни. Его обработки, полные поэзии и импровизации, сделаны на высочайшем уровне и будут оставаться эталонами на десятилетия вперед, отмечают коллеги маэстро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония прощания с художественным руководителем Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича, дирижером Юрием Темиркановым в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Церемония прощания с художественным руководителем Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича, дирижером Юрием Темиркановым в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Церемония прощания прошла накануне, 5 ноября, в Санкт-Петербургской государственной академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича, где он работал последние 35 лет. Постамент с гробом стоял между сценой Большого зала и зрительскими местами. Перед органом был вывешен большой портрет слегка улыбающегося Юрия Темирканова, а вокруг гроба стояли многочисленные венки от близких, друзей, коллег и представителей власти. Зал наполнялся гостями под произведения, любимые Юрием Хатуевичем — среди них концерт для фортепиано Д.Д. Шостаковича. Всего в зале, по оценкам «Ъ-СПб», собралось свыше 500 человек.

В кулуарах филармонии между собой общались, делились воспоминаниями и подбадривали друг друга музыканты оркестра, художественным руководителем которого являлся господин Темирканов до ухода из жизни. Ровно в 10:45, как и обещали представители учреждения, на сцене появился Заслуженный коллектив России Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии под управлением народного артиста России Николая Алексеева. После второй части Симфонии №5 П.И. Чайковского началась официальная церемония прощания — с чтения соболезнований от имени президента России Владимира Путина. Первым среди присутствовавших гостей к микрофону подошел губернатор Петербурга Александр Беглов.

Градоначальник отметил, что господин Темирканов был искренен со всеми: всегда давал мудрые советы, ненавязчиво учил и делился своим жизненным опытом. «Юрий Хатуевич мог дружить. И самое главное — он всегда всем помогал, несмотря на национальность, положение в обществе и т.д. Для него не имели значения никакие должности. Он считал, что во всех людях есть что-то хорошее, и нужно это видеть»,— рассказал господин Беглов. Он добавил, что маэстро был хранителем российской культуры, железным, мужественным человеком, который никогда не предавал свои ценности и верность музыке.

Юрий Темирканов родился на Кавказе, в Нальчике. Проститься с ним приехало и представительство Кабардино-Балкарской республики. Ее глава Казбек Коков назвал дирижера настоящим гражданином и добавил, что его творчество не имело границ — его знали во всем мире. Республика была для него родиной, но он всегда говорил, что такой же родиной для него является Ленинград, которому Юрий Хатуевич посвятил всю жизнь, отметил Казбек Коков. В конце речи он поблагодарил всех жителей Петербурга за уважение и почитание Темирканова. К его соболезнованиям присоединился президент международной Черкесской ассоциации Хаути Сохроков.

В перерывах между речами продолжал звучать оркестр. Представители филармонии зачитывали многочисленные телеграммы: от председателя правительства Михаила Мишустина, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, министра культуры Ольги Любимовой, замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева и др. К соболезнованиям присоединились спикер петербургского Законодательного собрания Александр Бельский и генеральный директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский. Последний назвал Юрия Хатуевича «настоящим ленинградцем и петербургским кавказцем». По его словам, Темирканов был одним из самых элегантных образов города — «музыкальный и очень человечный».

«Я нахожусь в тисках воспоминаний. Дорогой Юра, это было счастье — видеть тебя. Андрюша Миронов (советский актер, народный артист СССР — прим. «Ъ-СПб») с удивлением говорил, что ты великий музыкант, имя которого произносят лучшие профессионалы мира. Счастьем было шутить, утверждать нашу зависимость в мире главного события в божьем мире. Это событие называют "музыка". Величайшая роль Темирканова на этом высшем этаже божьего мира известна всем»,— выступил с речью советский и российский актер Вениамин Смехов. Он рассказал историю знакомства маэстро с Булатом Окуджавой и пообещал исполнить просьбу Юрия Хатуевича — прочитал на прощании стихотворение Владимира Маяковского «Скрипка и немножко нервно».

После эмоционального чтения от господина Смехова к микрофону вышел художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев. Он назвал Темирканова своим учителем, благодаря которому «музыкальный Ленинград более разнообразно, свежо и активно обогатил творческую картинку всего мира». Господин Гергиев добавил, что дирижеры не умирают, и никто никогда не сможет повторить то, что сделал Юрий Хатуевич, пересмотрев рутинные прочтения произведений П.И. Чайковского. «Молодые музыканты продолжат учиться у нас. Очень тяжело переживаем ваш уход»,— заключил дирижер. Вскоре в Мариинском театре назовут кабинет в честь Юрия Темирканова.

Оркестр вновь отыграл. Под звуки хора по всему залу филармонии выстроилась очередь из желающих проститься с маэстро. Прощание продлилось 3,5 часа. Церемонию посетили также дирижер и виолончелист Сергей Ролдугин, оперный певец Василий Герелло, актер Иван Краско, деятели культуры Петербурга, представители городской администрации и другие. Люди в траурных повязках на рукавах собрали цветы, а затем вынесли гроб на руках из здания филармонии в катафалк. Гости проследовали вслед — на Комаровское кладбище.

Там с речью вновь выступил губернатор Александр Беглов и худрук Мариинского театра Валерий Гергиев. К ним присоединился президент Русского музея Владимир Гусев: «Это большая утрата для Санкт-Петербурга, музыки и музейного сообщества. У меня есть чувство, что это моя личная утрата — дорогого и близкого человека. И это утрата каждого человека, кто не чужд культуре и музыке, кто любит наш замечательный город. Темирканов был постоянным гостем Русского музея. И каждая встреча с ним дарила радость. И я видел, что радость взаимна. Большое спасибо ему, что был в нашей культуре».

С последней речью выступил один из родственников Темирканова. «Сегодня мы провожаем в последний путь не просто великого музыканта, но и замечательного человека, на которого хотелось быть похожим. От всех Темиркановых хочу поблагодарить всех, кто нашел сегодня время проводить в последний путь нашего старшего брата. Спасибо за поддержку. Пусть в ваших домах поселится радость и счастье»,— завершили прощание родные маэстро.

Еще в течение часа гости продолжали прощаться с Юрием Темиркановым под сонату для фортепиано №14 («Лунную») Бетховена. В это время в историческом здании Мариинского театра начался концерт памяти дирижера под управлением Валерия Гергиева.

Фоторепортаж с прощания и похорон маэстро Юрия Темирканова смотрите на сайте «Ъ-СПб».

Полина Пучкова

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