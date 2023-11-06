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Коммерсантъ FM
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Китай наложил руку на кибербезопасность

Компании из КНР входят в мировой топ-10 по числу патентов на соответствующие технологии

Крупнейшие китайские компании занимают ведущие мировые позиции по числу международных патентов, связанных с технологиями кибербезопасности. В мировом топ-10 находятся шесть компаний из КНР, включая Huawei, Tencent, Alibaba и др. Первое же место в рейтинге по числу патентов продолжает удерживать американская корпорация IBM.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Исследование, проведенное японским информационным агентством Nikkei совместно с американской исследовательской компанией, показало, что китайские компании заняли шесть из десяти мест среди компаний, которым принадлежит наибольшее число международных патентов в области кибербезопасности. Исследование проводилось путем изучения LexisNexis патентных реестров 95 стран и регионов, включая США, ЕС, Китай, Японию и др. В выборку попадали лишь патенты с международной классификацией, относящиеся к технологиям, связанным с кибербезопасностью. Если заявка или сам патент по какой-то определенной технологии от одной и той же компании были зарегистрированы в реестрах разных стран, это засчитывалось как один патент по данной технологии.

Выяснилось, что первое место в мире по таким патентам все еще занимает американская корпорация IBM с 6363 патентами.

  • Однако на втором и третьем местах с небольшим отставанием идут китайские Huawei (5735 патентов) и Tencent (4803). Т
  • акже в десятку входят еще четыре китайские компании: финтех-компания Ant Group (аффилирована с Alibaba) — 3922 патента,
  • государственная электросетевая компания State Grid Corp. of China — 3696 патентов,
  • также сама Alibaba с 3122 патентами
  • и китайский суверенный инвестфонд China Investment Corp с 3042 патентами.

Исследователи отмечают, что китайские компании заметно активизировали свои усилия по подаче заявок и получению патентов в сфере кибербезопасности в 2018 году – после того, как администрация тогдашнего президента США Дональда Трампа наложила на Китай полномасштабные санкции в сфере высоких технологий. И если за последние десять лет число патентов, находящихся у IBM, увеличилось всего в 1,5 раза, то у Huawei и Tencent — в 2,3 и 13 раз соответственно. «С 2018 года мы зафиксировали существенный рост подачи заявок (на патенты.— “Ъ”) от китайских фирм»,— отмечает Хироко Осака, возглавляющий маркетинговые операции в Азии японского подразделения LexisNexis, занимающегося исследованиями рынка интеллектуальной собственности.

По словам авторов исследования, если Huawei вполне ожидаемо сосредоточена на получении патентов по кибербезопасности в области телекоммуникаций, то Tencent активнее ведет себя в таком сегменте, как идентификация пользователей, а Ant Group — язык запросов, используемый при обработке баз данных. Huawei также владеет обширным портфолио патентов кибербезопасности для передачи и обработки данных в автопроме. Компания заявляет о планах заключения патентных лицензионных соглашений с такими европейскими производителями, как BMW и Renault, а также японской Subaru.

Евгений Хвостик

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