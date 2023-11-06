Британский антимонопольный регулятор завершил расследование против Amazon и Meta

Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) объявило в минувшую пятницу, 3 ноября, о прекращении расследований в отношении Amazon и Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена). Обе американские компании проверялись регулятором на предмет злоупотребления своим положением на рынке онлайн-ритейла.

CMA начало расследование в отношении Meta в июне 2021 года. Регулятор проверял сообщения о том, что компания Марка Цукерберга получает несправедливое преимущество над конкурентами, которые публикуют онлайн-рекламу своей продукции на площадках Meta. В частности, компания подозревалась в сборе информации о взаимодействиях пользователей с рекламными объявлениями сторонних продавцов на площадках Meta, чтобы затем предлагать этим же пользователям собственные товары. Регулятор добился от компании отказа от использования таких данных для улучшения собственных сервисов. Кроме того, британские пользователи Meta отныне смогут отключить передачу американской корпорации данных о взаимодействии с рекламными объявлениями сторонних продавцов.

Расследование в отношении Amazon было начато в июле 2022 года. Регулятор проверял, действительно ли Amazon дает преимущества на своем маркетплейсе собственным продавцам, то есть своему собственному розничному бизнесу, а также тем продавцам, которые пользуются его услугами в хранении и доставке товаров, в сравнении с другими. В рамках соглашения с Amazon американский ритейлер будет лишен возможности использовать данные своей торговой площадки, которые он получает от сторонних продавцов, для получения несправедливого конкурентного преимущества и позволит продавцам самостоятельно согласовывать тарифы на доставку напрямую с независимыми поставщиками услуг Prime Delivery.

Следить за выполнением принятых Amazon и Meta на себя обязательств будут независимые наблюдатели, утвержденные CMA.

Кирилл Сарханянц