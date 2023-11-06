Проект ВСМ поддержали шесть регионов России

На стратегической сессии в Санкт-Петербурге проект высокоскоростной магистрали, которая соединит Москву и Петербург, обсудили представители шести регионов, через которые пройдет дорога, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В двухдневной сессии приняли участие представители Москвы, Петербурга, Московской, Ленинградской, Тверской и Новгородской областей, а также РЖД, Сбера и др. компаний. Своим опытом строительства высокоскоростных железных дорог также поделились специалисты из Китая.

Участники сессии проанализировали транспортные и экономические эффекты от реализации проекта, обсудили график движения и тарифную систему, внешний вид и дизайн будущих вокзалов и идеи по благоустройству прилегающих территорий. По словам заместителя мэра Москвы по транспорту Максима Ликсутова, строительство магистрали даст «огромный агломерационный эффект, получится создать сотни тысяч новых рабочих мест».

«Все это приведет к экономическому росту и технологической независимости нашей страны»,— отметил господин Ликсутов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Минтранс и Минэкономразвития согласовали часть параметров проекта будущей высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. В частности, по данным РБК, в министерствах обсудили тариф на поездку, который, по сведениям РБК, должен составить 5008 рублей в ценах 2022 года.

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