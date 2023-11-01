В РБК назвали тариф на проезд по ВСМ Москва — Петербург

Минтранс и Минэкономразвития согласовали часть параметров проекта будущей высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. В том числе в министерствах обсудили тариф, который, по сведениям РБК, должен составить 5008 рублей в ценах 2022 года.

Фактические затраты пассажира должны составить 7654 рубля без учета инфляции. В сумме поездка по ВСМ должна занять 3 часа 45 минут — с учетом дороги до вокзала и обслуживания в терминале.

На совещаниях, которые прошли в министерстве транспорта и министерстве экономического развития, обсудили пассажиропоток на магистрали, тарифы и социально-экономические эффекты от ее строительства. Согласно прогнозу, пассажиропоток ВСК в 2030 году должен составить почти 23 млн пассажиров, а к 2060 году этот показатель увеличится до 36,4 млн. 67% трафика магистрали должны сформировать пассажиры, отказавшиеся от других видов транспорта: «Сапсанов», «Ласточек», электричек, автобусов, самолетов и личных автомобилей. Оставшиеся 33% трафика должен обеспечить новый — индуцированный — спрос. Ожидается, что новая магистраль даст прирост валовой добавленной стоимости в размере более 4 трлн руб. за счет «агломерационных эффектов, повышения подвижности населения, привлечения туристов, эффекта повышения безопасности дорожного движения».

Остальные параметры проекта и его окончательная финансовая модель пока не согласованы, сообщили источники РБК. В ближайшее время документы должны направить на оценку в аппарат первого вице-премьера Андрея Белоусова, курирующего проект.

Проект высокоскоростной магистрали, по словам главы РЖД Олега Белозерова, планируется завершить к 2030 году. Поезда по таким линиям следуют со скоростью от 200 до 400 км в час. По оценкам, сделанным в 2021 году, стоимость строительства магистрали между Москвой и Петербургом составит 1,7 трлн руб.

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