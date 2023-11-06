В Херсонской области под обстрелом погибли соцработницы из Петербурга и области

В поселке Чаплинка Херсонской области 3 ноября в результате обстрела ВСУ погибли сотрудники клиентской службы Социального фонда России: местный житель Алексей Моржаков и две женщины, находившиеся в командировке, Елена Кузьмина из Санкт-Петербурга и Лариса Иванова — из Ленинградской области, сообщили в пресс-службе Соцфонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Социального фонда России Фото: пресс-служба Социального фонда России

Алексей Моржаков работал в фонде специалистом информационных систем и электронных реестров с 2022 года. С апреля 2023 года он вел прием населения в клиентской службе. Главный специалист-эксперт клиентской службы в Невском районе Санкт-Петербурга ОСФР по Петербургу и Ленобласти Елена Кузьмина проработала в системе фонда 26 лет. Лариса Иванова занимала такую же должность в Тихвинском районе Ленобласти. Она проработала в фонде более 10 лет. Они погибли на рабочем месте, вели прием пенсионеров и матерей, которым полагаются меры социальной поддержки.

3 ноября Чаплинка подверглась обстрелу вооруженных сил Украины. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что по поселку выпустили шесть американских ракет, две из них достигли цели. В результате атаки девять человек погибли, еще девять были доставлены в тяжелом состоянии в больницы. Удары были нанесены по зданию, где находились Соцфонд и служба занятости.