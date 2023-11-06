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Коммерсантъ FM
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Путин 9 ноября посетит Казахстан с официальным визитом

Президент России Владимир Путин 9 ноября посетит Астану с официальным визитом, сообщила пресс-служба главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В рамках встречи президенты планируют обсудить актуальные вопросы казахстанско-российского стратегического партнерства.

«9 ноября 2023 года по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Астану посетит президент Российской Федерации Владимир Путин. В рамках визита планируется проведение переговоров лидеров двух стран, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахстанско-российского стратегического партнерства»,— говорится в сообщении пресс-службы. Кроме того, господа Токаев и Путин по видеосвязи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае.

В последний раз Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев встречались 7 октября в Ново-Огарево Московской области, когда запускали поставки российского газа в Узбекистан через Казахстан. Тогда Владимир Путин рассказал о планах создать рабочую группу для расширения энергетического сотрудничества с Казахстаном.

Подробнее — в материале спецкора «Ъ» Андрея Колесникова «Кomendant надавил на газ».

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