Кomendant надавил на газ

Утром 7 октября президент России Владимир Путин встретил свой день рождения и президентов Узбекистана и Казахстана и уже вечером «обмыл» с ними в резиденции «Ново-Огарево» свой новый Aurus Komendant, который рассмотрел и специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президенты трех стран остались поговорить с Алексеем Миллером по видеосвязи без журналистов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президенты трех стран остались поговорить с Алексеем Миллером по видеосвязи без журналистов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В день рождения Владимира Путина под Москвой было ветрено, холодно и дождливо. Ну и темновато еще, даже днем.

Церемония встречи трех президентов оказалась сложной и даже еще сложнее. Предполагалось, что именинник встретит коллег в фойе гостевой резиденции Ново-Огарево и проводит в зал, где готовилась видео-конференц-связь с пунктами перекачки газа во всех трех странах (участники ВКС стоя дожидались президентов уже давно, и наиболее стоек стоя был глава «Газпрома» Алексей Миллер, который стоял просто не шелохнувшись, причем не одну минуту и не две, и не десять, и даже, похоже, не один час. В какой-то момент я начал глядеть на его достоверное телеизображение на фоне панорамного окна в «Лахта-центре» просто зачарованно и даже думал, что, может, это столько времени так держат стоп-кадр. Да нет, живой, как вскоре стало понятно! Это просто выучка и выносливость. И поверьте на слово — картина просто поразительная, если не отрывать глаз хотя бы четверть часа. Выстоял не моргнув в буквальном смысле глазом.

Журналистам было проще. В Ново-Огарево, где мы бываем теперь крайне редко и даже, можно сказать, уже никогда, для журналистов накрыли такие столы, что можно было подумать, будто день рождения у кого-то из нас.

Но ничего такого: один из официантов объяснил мне, что переговоры ведь международные, да еще и трехсторонние, отсюда и усиленный бюджет («Умножайте на три!..»). Да, но столько фруктов... Причем коллег из Казахстана и особенно из Узбекистана фруктами по понятным причинам не удивишь, так что огромные фиолетовые и просто неземные сливы, виноград и груши вдохновляли прежде всего российских журналистов. С ними и мы коротали время, пока некоторые несли свою вахту на одном из верхних этажей питерского небоскреба.

Наконец в четвертом часу дня (приехали мы к одиннадцати) была объявлена высокая степень готовности.

— Проехал «Подмосковные вечера»!..— услышал я в меру тревожное, а скорее обнадеживающее.

Это я понять мог. Речь шла о президенте Узбекистана и о ресторане «Подмосковные вечера», который находится на Рублево-Успенском шоссе. От него до резиденции была пара минут, если не стоять на светофоре, контролирующем поворот на Ильинское шоссе. Нет, он не стоял. Просто повезло.

Кортеж президента Узбекистана остановился у входа в резиденцию.

В фойе пора было появиться президенту России, который должен был выйти и встретить коллегу. Нет, ничего подобного. Кортеж стоял как вкопанный у входа, Шавкат Мирзиёев сидел в машине.

Так продолжалось минут семь. В какой-то момент стало понятно, что президенты Узбекистана и Казахстана, видимо, хотят зайти вместе.

Кортеж Касым-Жомарта Токаева уже почти въехал в ворота резиденции, когда я услышал отчаянное:

— Скажите им, что тут все занято!

На мой-то взгляд, один ряд был все-таки свободен, но будем считать, что я этого не видел.

А кортеж Шавката Мирзиёева по-прежнему не двигался с места. Тем временем кортеж президента Казахстана решили, видимо, припарковать поблизости.

Более того, через пару минут выяснилось, что президент России раздумал встречать коллег в фойе.

— О, наш подъехал! — услышал я неожиданно.

Наш подъехал на новом внедорожнике Aurus, и стало вроде ясно, зачем понадобился свободный ряд у входа в резиденцию. Господин Путин решил прокатить коллег на новом внедорожнике.

Именинник сел за руль. Он выглядел откровенно довольным. Такое впечатление, что вице-премьер Мантуров только что подарил ему этот внедорожник на день рождения (нет, не знаю, как на самом деле).

И президент России — ну сил просто не было — спешил похвастаться подарком.

Президент Узбекистана сел в Aurus на переднее пассажирское сиденье, именинник дал газу. Ехать, впрочем, было особенно некуда. Но так только казалось. Маршрут был испробованный. Владимир Путин перекатал по территории резиденции большое количество людей (один Федор Бондарчук в свое время после просмотра фильма «Девятая рота», чего стоил). И на старой модели Mercedes ML-350, и на «Е-мобиле» (Михаила, как известно, Прохорова)... Так что господин Путин знает, очевидно, где прибавить и зачем.

В какой-то момент они подобрали подъехавшего Касым-Жомарта Токаева. Причем из машины вышли оба, и Владимир Путин, и Шавкат Мирзиёев.

— Показываю новую нашу машину...— объяснил российский президент, обнявшись с коллегой из Казахстана.

— Автомат, да? — уточнил Касым-Жомарт Токаев, чтобы поддержать разговор.— Естессно!

— Конечно,— веско кивнул российский президент.

— Я старый филолог...— начал говорить президент Казахстана, но, кажется, раздумал продолжать.

А может, именно это он и хотел сейчас сообщить президенту России.

— Салям алейкум! — поздоровался с Касым-Жомартом Токаевым Шавкат Мирзиёев.

Касым-Жомарт Токаев ответил ему тем же.

— ...Я вот так вот не могу...— Касым-Жомарт Токаев, обнявшись и с коллегой из Узбекистана, показал, что не здоровается кулаками, как принято между трусами, боящимися ковида.

Они подошли к машине, и президент Казахстана, не задумываясь, сел на место впереди, рядом с президентом России.

Деликатный Шавкат Мирзиёев никак, конечно, не дал понять, что тут только что сидел он, и сел назад. И они покатались еще, прежде чем снова подъехали ко входу в резиденцию.

Главное, думал я, Алексею Миллеру стоять осталось уже недолго.

Через минуту участники событий зашли в зал, где, так сказать, спиной друг к другу были установлены два больших монитора. Так что не только президенты могли видеть происходящее на экранах, но и журналисты, и члены обеих делегаций.

И надо признать, что это был знак редкой заботы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После внеплановой прогулки на автомобиле президенты опаздывали на открытие газопровода

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ После внеплановой прогулки на автомобиле президенты опаздывали на открытие газопровода

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— Хотел бы еще раз сердечно приветствовать всех участников сегодняшней церемонии по случаю начала поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана и в Казахстан,— обозначил внешние контуры события российский президент.— Речь идет о крупнейшем трехстороннем энергетическом проекте, для реализации которого используется газопровод Средняя Азия—Центр, построенный еще в 1960-е годы.

То есть все, слава богу, было когда-то не зря.

— Тогда,— продолжал Владимир Путин,— это был, по сути, первый трансконтинентальный евразийский газовый маршрут, по которому Узбекистан снабжал газом... порядка 80 миллиардов кубических метров в год... сразу восемь союзных республик.

Эта история была важной для всех участников концессии. В конце концов, теперь можно, например, наверняка утверждать, что если в одном месте вентиль для России закрывается, то в другом открывается.

Но ведь не Россия упрашивала купить ее хоть сколько-нибудь газа:

— Напомню, что узбекистанские друзья обратились к нам с просьбой наладить поставки газа в конце прошлого года,—сообщил господин Путин.— Мы на нее оперативно отреагировали, дали соответствующие поручения «Газпрому», который вместе с партнерами из Казахстана и Узбекистана отработал необходимые технические детали. И уже в июне в рамках Петербургского международного экономического форума были подписаны контракт на экспорт в Узбекистан российского газа и договор на его транспортировку по казахстанской территории, в соответствии с которыми в ближайшие два года Россия поставит узбекистанским потребителям 2,8 млрд кубических метров газа.

Красота замысла приоткрывалась не сразу:

— Отмечу, что перед специалистами трех стран стояла масштабная и непростая задача — провести диагностику, отремонтировать и технически перевооружить задействованные в проекте, в том числе давно не эксплуатирующиеся, объекты газотранспортной системы России, Казахстана и Узбекистана. Причем сделать все это нужно было в очень сжатые сроки, быстро. Ведь с учетом трудностей прошлой зимы, которая в Узбекистане оказалась очень суровой и температуры достигали минус 20 градусов... А Шавкат Миромонович говорил, минус 25 и ниже даже!.. Мы должны были успеть до наступления зимних холодов в нынешнем году!

На фоне такого масштабного проекта даже день рождения Владимира Путина не казался уже затмевающим все это хмурое подмосковное небо. Так, перекрывал пару туч.

— Объем выполненных в сжатые сроки работ действительно впечатляет,— добавил российский президент.— В России модернизирована газоизмерительная станция «Александров Гай» в Саратовской области. В Казахстане выполнен ремонт труб и освобождены перекачивающие мощности. В Узбекистане построены газоизмерительная станция и новый участок трубопровода Бухара—Урал!..

Касым-Жомарт Токаев только что, кажется, в Астане рассказывал западным коллегам (скрепя сердце отказавшимся от российского газа, чтобы лишить Россию газовых сверхдоходов и тем самым максимально, а лучше полностью обескровить ее), как в отношениях с Россией Казахстан намерен четко соблюдать санкционный режим. А теперь он открывал новый газопровод из России и демонстрировал особую близость в отношениях с Владимиром Путиным.

И, главное, никто не мог упрекнуть президента Казахстана хотя бы в доле неискренности. Это ли не мудрость руководителя?

Не Эрдоган, конечно... Но почему? Потому что наших самолетов не сбивает. И боевиков «Азова» на родину не возвращает... Нет, не Эрдоган. Больше, чем Эрдоган.

— Хотел бы отметить роль проекта в деле укрепления региональной стабильности и энергетической безопасности Центральной Азии, рассказывал президент Казахстана.— Через территорию Казахстана проходит более 20 тыс. километров магистральных газопроводов с годовой пропускной способностью до 255 млрд кубических метров (да, это не 2,8 узбекских миллиарда.— А.К.), и Казахстан заинтересован в полноценном использовании своего транзитного потенциала...

— Осуществление проекта демонстрирует нашу сплоченность и способность к эффективному реагированию на вызовы глобальной экономики,— Шавкат Мирзиеев нашел в себе силы обозначить в происходящем очевидную политическую составляющую,— особенно в обеспечении энергетической безопасности, и мы готовы к развитию долгосрочного партнерства в данной сфере.

— Уважаемый Владимир Владимирович, пользуясь случаем, поздравляю вас с днем рождения! — Алексей Миллер тем временем вернул присутствующих на землю.

Но он рассказал и про небесного цвета топливо тоже:

— Контракты на поставку и транзит газа были подписаны в середине июне этого года, и мы сразу приступили к интенсивной работе. На участке протяженностью 1760 километров в России, в Казахстане и в Узбекистане выполнялись ремонтно-восстановительные работы, работы по техническому перевооружению, по реконструкции, по новому строительству. Этот комплекс работ выполнен в максимально короткие сроки — три с половиной месяца. Газ из единой системы газоснабжения России приходит на границу с Казахстаном, далее по специально выделенному газотранспортному коридору следует до границы Узбекистана — и далее к потребителям!

Газ был пущен по трубопроводу (полагаю, как обычно, символически, ну и что), господин Путин остался в зале с президентами и Алексеем Миллером и Николаем Токаревым («Транснефть») на связи по ВКС обсудить, как я понял, новые планы, на этот раз связанные с нефтяными поставками (России еще, как известно, нефть бы куда-то девать).

Ну а после этого можно было уже наконец расслабиться и приступить к празднованию 71-й годовщины великого октября.