Путин, Токаев и Мирзиёев запустили поставки российского газа в Узбекистан

Президент России Владимир Путин совместно с коллегами из Узбекистана и Казахстана Шавкатом Мирзиёевым и Касым-Жомартом Токаевым дал старт поставкам российского газа в эти две страны. Запуск прошел в формате видеоконференции. В ходе церемонии Владимир Путин выразил уверенность в развитии стратегического партнерства между Москвой, Астаной и Ташкентом. Он также заявил, что Россия подтверждает свой статус надежного поставщика газа и открыта к сотрудничеству в этой сфере.

«Оперативная реализация столь масштабного взаимовыгодного и социально значимого проекта показала, что России, Казахстану и Узбекистану по плечу решать самые сложные, любые самые амбициозные задачи. Уверен, что стратегическое партнерство трех наших стран продолжится. Продолжит развиваться и приносить конкретные осязаемые результаты нашим народам»,— сказал Владимир Путин, выступая с коллегами в подмосковной резиденции.

Президент Казахстана назвал начало поставок газа историческим событием, которое подняло стратегическое партнерство и взаимодействие в области энергетики трех стран на новый уровень. «Газовая отрасль играет большую, особую роль в устойчивом социально-экономическом прогрессе наших государств. Поэтому данный проект отвечает интересам всех участвующих сторон»,— отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Узбекистана, в свою очередь, выразил готовность к долгосрочному сотрудничеству с Россией и Казахстаном в нефтегазовой сфере. «Реализация этого проекта — яркий пример взаимовыгодного сотрудничества России, Казахстана и Узбекистана. Мы готовы к развитию долгосрочного партнерства в данной сфере»,— подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Соглашение с казахстанской QazaqGaz, в рамках которого компания будет транспортировать природный российский газ для потребителей Узбекистана было подписано 16 июня в рамках ПМЭФ-2022. Владимир Путин ранее обращал внимание, что никогда прежде из России в направлении Средней Азии газ не отправлялся. Предполагается, что газ в Узбекистан будет поступать транзитом через казахстанскую территорию, при этом часть его будет подаваться и в Казахстан. По данным «Ъ», речь идет о поставке около 6 млрд кубометров газа в год.

Подробнее — в материале «Ъ» «Средняя газия».