Полиция задержала водителя, утопившего автомобиль с пассажиркой в Неве

Полиция Санкт-Петербурга задержала водителя автомобиля, который вечером 5 ноября затонул в Неве вместе с беременной пассажиркой, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Задержан 31-летний мужчина, уроженец Таджикистана. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). В полиции также выяснили, что мигрант находится на территории России без необходимых документов.

5 ноября в 18:02 в полицию сообщили, что напротив дома 18 по Рыбацкому проспекту в Неве затонул автомобиль. В его салоне находилась 33-летняя беременная женщина, которая выбраться из автомобиля не смогла.

Полиция установила, что водитель Mercedes Benя 180 вышел из салона, оставив свою спутницу в автомобиле. При этом он не поставил машину на ручной тормоз, вследствие чего она скатилась в реку. Водитель предпринял попытку остановить движение, но не смог. Женщина, находившаяся в салоне, утонула.

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