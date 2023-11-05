Машина опрокинулась в Неву на Рыбацком проспекте, погибла беременная женщина

Смертельное происшествие случилось вечером в воскресенье, 5 ноября, в Невском районе Санкт-Петербурга. На Рыбацком проспекте у дом номер 18 машина опрокинулась в Неву, один человек погиб.

Как сообщает телеканал 78, погибшей оказалась девушка, сидевшая на заднем сидении автомобиля Mercedes AMG. По предварительным данным, водитель вывез ее на берег, на время вышел из машины, забыв поставить ее на ручной тормоз. В результате автомобиль скатился прямо в Неву.

Самостоятельно выбраться из машины девушка не смогла. Ее тело достали водолазы. Погибшая была беременна.

Подробности ЧП в настоящий момент выясняются.

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