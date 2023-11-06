В Судане более 20 человек погибли при попадании снаряда на рынок

В результате попадания снаряда на рынок в пригороде суданской столицы Хартум погибли более 20 человек. Еще несколько получили ранения, сообщает The Times of India со ссылкой на местный комитет юристов, выступающих за демократию.

Инцидент произошел вчера, 5 ноября. Взрыв случился во время интенсивных перестрелок между армией Судана и Силами быстрого реагирования (СБР). По данным местных правозащитников, днем ранее, 4 ноября, в результате попадания снарядов в несколько домов в Хартуме погибли 15 мирных жителей.

Вооруженное противостояние между официальной армией и СБР началось в апреле. В результате погибло как минимум 3 тыс. человек. По данным ООН, за три месяца конфликта более 3 млн человек стали беженцами или внутренне перемещенными лицами. В мае стороны договорились «воздерживаться от любых нападений, которые могут причинить вред гражданскому населению».

Об эвакуации из Судана — в материале «Ъ» «Страх и риск в Судане».

Лаура Кеффер