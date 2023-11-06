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Коммерсантъ FM
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В Молдавии правящая партия проигрывает местные выборы

Правящая в Молдавии Партия действия и солидарности (ПДС) проигрывает на местных выборах. Кандидаты проигрывают борьбу за пост мэра в 30 из 36 городов, партия, по предварительным данным, не получит большинство ни в одном районном совете.

Данные ЦИК по итогам подсчета 90% голосов передает ТАСС. Как отмечает агентство, в большей части городов лидируют кандидаты от Партии социалистов бывшего президента Игоря Додона, «Нашей партии» и других оппозиционных объединений.

В Кишиневе, предварительно, побеждает действующий мэр Ион Чебан («Движение национальная альтернатива»), он получает 51,2% голосов. Кандидат от правящей партии Лилиан Карп набрал 27,9%. Во втором по величине городе Бельцы кандидат от правящей партии получает четвертое место. За кресло мэра во втором туре будут бороться кандидат от Нашей партии Александр Петков (22,7%) и независимый кандидат Арина Коршикова (21,5%). В третьем по величине городе Оргеев побеждает оппозиционерка Татьяна Кочу (53,8%), которую поддержал лидер запрещенной в Молдавии партии «Шор» Илан Шор.

Явка составила 41,4%, что сопоставимо с показателями выборов 2019 года (41,7%). Избирательный порог не был преодолен в восьми селах, в них организуют повторные выборы. Председатель ЦИК Анжела Караман сообщала, что голосование прошло без существенных нарушений.

О значении местных выборов для власти — в материале «Ъ» «Запретительная демократия».

Леонид Уварчев

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