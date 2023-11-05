Умер искусствовед Аркадий Ипполитов

Российский искусствовед и писатель Аркадий Ипполитов умер в Санкт-Петербурге в возрасте 65 лет. О его смерти сообщили газета The Art Newspaper Russia и петербургское издание «Фонтанка». Российский архитектор и художник Максим Атаянц подтвердил информацию в своем Telegram-канале.

Аркадий Ипполитов родился 26 марта 1958 года в Ленинграде. С 1978 года работал в Эрмитаже, был хранителем кабинета итальянской гравюры. Автор сотен научных и критических публикаций. Его материалы печатались в ряде изданий, в том числе в газете «Ъ». Специализировался на итальянской живописи. Преподавал историю искусств в Европейском университете. Организовывал и курировал множество выставок в России и за рубежом.

Лауреат премии Андрея Белого 2012 года за книгу «Особенно Ломбардия. Образы Италии XXI», лауреат премии The Art Newspaper Russia 2019 года за книгу «Просто Рим. Образы Италии XXI».

Леонид Уварчев