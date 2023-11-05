Россиянка Звонарева и немка Зигемунд вышли в полуфинал итогового турнира WTA

Российская теннисистка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд обыграли американок Коко Гауфф и Джессику Пегулу со счетом 3:6, 6:4, 10:8 и вышли в полуфинал итогового турнира WTA в мексиканском Канкуне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лаура Зигемунд (слева) и Вера Звонарева

Фото: Clive Brunskill / Getty Images Лаура Зигемунд (слева) и Вера Звонарева

Фото: Clive Brunskill / Getty Images

Звонарева и Зигемунд вышли в полуфинал по итогам группового этапа. После матча с американскими теннисистками они заняли второе место в группе A. В полуфинале россиянка и немка встретятся с победителями группы B — австралийкой Сторм Хантер и бельгийкой Элизе Мертенс.

Итоговый турнир проводится на твердом покрытии. Его призовой фонд — $9 млн. В прошлом году турнир выиграли россиянка Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс.

Эрдни Кагалтынов