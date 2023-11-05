Семья российско-ливанского журналиста Аюба погибла из-за израильского обстрела

В результате обстрела Ливана со стороны Израиля погибли несколько членов семьи российско-ливанского журналиста Самира Абдель-Хусейна Аюба, передает ливанское издание NNA. Утверждается, что обстрел велся Армией обороны Израиля (ЦАХАЛом) с помощью беспилотников.

NNA утверждает, что ЦАХАЛ нанес удар с помощью БПЛА на юге Ливана между городами Айтарун и Айната. Предположительно, там были сестра господина Аюба и три ее внучки. Все они погибли. Сам журналист и его сестра получили в результате удара неопасные для жизни ранения.

В израильской армии информацию об обстреле территории Ливана, в результате которого погибли родственники журналиста, пока не прокомментировали.

Уроженец Ливана Самир Абдель-Хусейн Аюб является зампредом организации «Ливанское землячество в Санкт-Петербурге», он также сотрудничает с рядом ливанских изданий. Господин Аюб имеет ливанское и российское гражданство.

Израильские военные после начала полномасштабных боевых действий с движением «Хамас» неоднократно обстреливали территорию Ливана. Как утверждают в ЦАХАЛе, эти действия являются ответом на обстрелы Израиля со стороны поддерживающего «Хамас» ливанского движения «Хезболла».

Александр Кислов