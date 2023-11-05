Еврокомиссия заявила о необычайном всплеске антисемитских инцидентов в Европе

Еврокомиссия заявила, что в последние несколько дней в Европе всплеск числа антисемитских инцидентов достиг необычайных масштабов, напоминая о «мрачных временах истории». Заявление ЕК опубликовано на сайте органа исполнительной власти.

В заявлении, в частности, говорится, что сегодня европейские евреи снова живут в страхе. Среди антисемитских инцидентов последних дней, о которых упомянула ЕК,— попытка поджога синагоги в Германии; нанесение «звезд Давида» на дома, в которых живут евреи во Франции; осквернение еврейского кладбища в Австрии; нападения на еврейские магазины и синагоги в Испании.

В ЕК подчеркнули, что решительно осуждают эти «отвратительные действия». Они противоречат всему, за что выступает Европа, ее основным ценностям и образу жизни европейцев, говорится в заявлении Еврокомиссии.

ЕК заявила, что законодательство ЕС предусматривает уголовную ответственность за публичное подстрекательство к ненависти и насилию и устанавливает общий подход к борьбе с расистскими и ксенофобными высказываниями и преступлениями на почве ненависти.

В ЕК заявили, что уже усиливают меры безопасности в сотрудничестве с государствами ЕС. Еврокомиссия сообщила об увеличении финансирования мер по защите культовых сооружений, а также об усилении контроля за распространением антисемитского или антимусульманского контента в интернете.

После начала войны Израиля и палестинского движения «Хамас» в Европе прошли акции протестов в поддержку Палестины. Периодически акции перерастали в беспорядки и приводили к столкновениям протестующих с полицией. 4 ноября тысячи людей, выступающих за немедленное прекращение огня в секторе Газа, вышли на улицы Парижа и Берлина, передает CNN. Пропалестинские акции также прошли в Лондоне и других городах Великобритании.

Эрдни Кагалтынов