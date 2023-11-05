В Санкт-Петербурге завершилось прощание с дирижером Юрием Темиркановым

В Большом зале Санкт-Петербургской филармонии завершилась церемония прощания с народным артистом СССР, дирижером Юрием Темиркановым. Гроб с его телом вынесли из здания филармонии, проводив аплодисментами, передает «РИА Новости».

В церемонии среди прочих приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин, глава Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Дирижера похоронят на Комаровском кладбище.

Художественный руководитель Государственной академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича Юрий Темирканов умер 2 ноября в возрасте 84 лет.

Юрий Темирканов родился в 1938 году в Нальчике. В 1960–1970-х работал дирижером Ленинградского академического Малого театра оперы и балета и Симфонического оркестра Ленинградской филармонии. С 1976 по 1988 год был художественным руководителем и главным дирижером Ленинградского театра оперы и балета им. С. Кирова (ныне Мариинский театр).

В 1988 году был избран художественным руководителем и главным дирижером Академического симфонического оркестра Ленинградской филармонии имени Д. Д. Шостаковича.

Лауреат двух Государственных премий СССР, Государственной премии им. М. И. Глинки и двух Государственных премий РФ. Кавалер ордена Ленина и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Подробнее о жизни Юрия Темирканова — в некрологе «Артист Заслуженного».

Эрдни Кагалтынов