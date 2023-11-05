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Коммерсантъ FM
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В Санкт-Петербурге завершилось прощание с дирижером Юрием Темиркановым

В Большом зале Санкт-Петербургской филармонии завершилась церемония прощания с народным артистом СССР, дирижером Юрием Темиркановым. Гроб с его телом вынесли из здания филармонии, проводив аплодисментами, передает «РИА Новости».

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Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский во время церемонии прощания с дирижером Юрием Темиркановым в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский во время церемонии прощания с дирижером Юрием Темиркановым в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Легендарный российский дирижер Юрий Темирканов умер 2 октября на 85-м году жизни

Легендарный российский дирижер Юрий Темирканов умер 2 октября на 85-м году жизни

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин во время церемонии

Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Актер Михаил Боярский посетил траурную церемонию

Актер Михаил Боярский посетил траурную церемонию

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Церемония прощания с художественным руководителем Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д.Шостаковича, дирижером Юрием Темиркановым в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии

Церемония прощания с художественным руководителем Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д.Шостаковича, дирижером Юрием Темиркановым в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время церемонии

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Юрий Темирканов 35 лет был художественным руководителем Петербургской филармонии

Юрий Темирканов 35 лет был художественным руководителем Петербургской филармонии

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Дирижер Николай Алексеев на церемонии прощания

Дирижер Николай Алексеев на церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев во время церемонии

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков (второй справа), заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков (в центре) и представитель в Совете Федерации России от законодательного органа Кабардино-Балкарии Арсен Каноков (второй слева) перед началом церемонии

Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков (второй справа), заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков (в центре) и представитель в Совете Федерации России от законодательного органа Кабардино-Балкарии Арсен Каноков (второй слева) перед началом церемонии

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Актер Вениамин Смехов (в центре) во время церемонии

Актер Вениамин Смехов (в центре) во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский (слева) и художественный руководитель Санкт-Петербургского дома музыки Сергей Ролдугин (справа) во время церемонии

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский (слева) и художественный руководитель Санкт-Петербургского дома музыки Сергей Ролдугин (справа) во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Слева направо: глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, представитель в Совете Федерации России от законодательного органа Кабардино-Балкарии Арсен Каноков и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время церемонии

Слева направо: глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, представитель в Совете Федерации России от законодательного органа Кабардино-Балкарии Арсен Каноков и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Темирканов являлся лауреатом двух Государственных премий СССР, Государственной премии им. М. И. Глинки и двух Государственных премий РФ. Был кавалером ордена Ленина и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»

Темирканов являлся лауреатом двух Государственных премий СССР, Государственной премии им. М. И. Глинки и двух Государственных премий РФ. Был кавалером ордена Ленина и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Юрия Темирканова похоронили на Комаровском кладбище

Юрия Темирканова похоронили на Комаровском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

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Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский во время церемонии прощания с дирижером Юрием Темиркановым в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Легендарный российский дирижер Юрий Темирканов умер 2 октября на 85-м году жизни

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Актер Михаил Боярский посетил траурную церемонию

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Церемония прощания с художественным руководителем Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д.Шостаковича, дирижером Юрием Темиркановым в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Юрий Темирканов 35 лет был художественным руководителем Петербургской филармонии

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Дирижер Николай Алексеев на церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков (второй справа), заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков (в центре) и представитель в Совете Федерации России от законодательного органа Кабардино-Балкарии Арсен Каноков (второй слева) перед началом церемонии

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Актер Вениамин Смехов (в центре) во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский (слева) и художественный руководитель Санкт-Петербургского дома музыки Сергей Ролдугин (справа) во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Слева направо: глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, представитель в Совете Федерации России от законодательного органа Кабардино-Балкарии Арсен Каноков и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Темирканов являлся лауреатом двух Государственных премий СССР, Государственной премии им. М. И. Глинки и двух Государственных премий РФ. Был кавалером ордена Ленина и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Юрия Темирканова похоронили на Комаровском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

В церемонии среди прочих приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин, глава Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Дирижера похоронят на Комаровском кладбище.

Художественный руководитель Государственной академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича Юрий Темирканов умер 2 ноября в возрасте 84 лет.

Юрий Темирканов родился в 1938 году в Нальчике. В 1960–1970-х работал дирижером Ленинградского академического Малого театра оперы и балета и Симфонического оркестра Ленинградской филармонии. С 1976 по 1988 год был художественным руководителем и главным дирижером Ленинградского театра оперы и балета им. С. Кирова (ныне Мариинский театр).

В 1988 году был избран художественным руководителем и главным дирижером Академического симфонического оркестра Ленинградской филармонии имени Д. Д. Шостаковича.

Лауреат двух Государственных премий СССР, Государственной премии им. М. И. Глинки и двух Государственных премий РФ. Кавалер ордена Ленина и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Подробнее о жизни Юрия Темирканова — в некрологе «Артист Заслуженного».

Эрдни Кагалтынов

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