В Санкт-Петербурге умер дирижер Юрий Темирканов
Умер художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии Юрий Темирканов
В Санкт-Петербурге умер художественный руководитель Государственной академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича, народный артист СССР дирижер Юрий Темирканов, сообщила пресс-служба учреждения культуры. Ему было 84 года. Прощание с господином Темиркановым пройдет 5 ноября в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.
Юрий Темирканов в 2017 году
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
Юрий Темирканов родился в 1938 году в Нальчике.
В 1960–1970-х работал дирижером Ленинградского академического Малого театра оперы и балета и Симфонического оркестра Ленинградской филармонии. С 1976 по 1988 год был художественным руководителем и главным дирижером Ленинградского театра оперы и балета им. С. Кирова (ныне Мариинский театр).
В 1988 году был избран художественным руководителем и главным дирижером Академического симфонического оркестра Ленинградской филармонии имени Д. Д. Шостаковича.
Лауреат двух Государственных премий СССР, Государственной премии им. М. И. Глинки и двух Государственных премий РФ. Кавалер ордена Ленина и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».