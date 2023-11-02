В Санкт-Петербурге умер дирижер Юрий Темирканов

В Санкт-Петербурге умер художественный руководитель Государственной академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича, народный артист СССР дирижер Юрий Темирканов, сообщила пресс-служба учреждения культуры. Ему было 84 года. Прощание с господином Темиркановым пройдет 5 ноября в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Темирканов в 2017 году

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Юрий Темирканов в 2017 году

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Юрий Темирканов родился в 1938 году в Нальчике.

В 1960–1970-х работал дирижером Ленинградского академического Малого театра оперы и балета и Симфонического оркестра Ленинградской филармонии. С 1976 по 1988 год был художественным руководителем и главным дирижером Ленинградского театра оперы и балета им. С. Кирова (ныне Мариинский театр).

В 1988 году был избран художественным руководителем и главным дирижером Академического симфонического оркестра Ленинградской филармонии имени Д. Д. Шостаковича.

Лауреат двух Государственных премий СССР, Государственной премии им. М. И. Глинки и двух Государственных премий РФ. Кавалер ордена Ленина и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Андрей Цедрик, Санкт-Петербург