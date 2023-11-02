Артист Заслуженного

На 85-м году жизни умер легендарный российский дирижер Юрий Темирканов. Свой последний концерт на сцене Большого зала Петербургской филармонии, художественным руководителем которой он пробыл 35 лет, Юрий Хатуевич дал 12 января 2020 года, еще до того, как мир охватила эпидемия ковида. Объявленные в апреле и мае концерты были уже отменены, а в январе 2022 года маэстро официально ушел с поста главного дирижера старейшего симфонического оркестра нашей страны — Заслуженного коллектива России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дирижер Юрий Темирканов в 2017 году

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Дирижер Юрий Темирканов в 2017 году

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Со времени последнего выхода за пульт Темирканов практически не появлялся на публике, не давал интервью, фактически уйдя в затвор, погрузившись в чтение любимых книг, о чем он так мечтал еще в 90-е годы, находясь на пике популярности и славы. Но, несмотря на отсутствие Темирканова в общественном пространстве, его пребывание в нашем физическом мире давало филармонии ощущение опоры и защиты, подобно тому как мы чувствуем силу своих родителей и наставников, пока они живы. 24 декабря в рамках инициированного Темиркановым фестиваля «Площадь искусств» в Большом зале планировалось торжественно отметить 85-летие худрука большим гала-концертом с участием давнишних друзей Юрия Хатуевича. И у преданных поклонников наверняка была призрачная надежда увидеть виновника торжества на привычном месте в ложе, справа от сцены. Не случилось. Эпоха Темирканова завершена.

В своих интервью Темирканов неоднократно говорил, как впервые в тринадцатилетнем возрасте увидел Большой зал Ленинградской филармонии, испытав настоящее потрясение. Талантливого мальчика из провинциального Нальчика привезли в знаменитую десятилетку, школу при консерватории, где он моментально выдвинулся в число лидеров. Трудное послевоенное детство, безотцовщина (возглавлявшего Управление по делам искусств Кабардино-Балкарии Хату Сагитовича Темирканова расстреляли немецкие захватчики за участие в партизанском движении) сменилось полной надежд юностью. С отличием закончив оперно-симфоническое дирижирование в классе легендарного Ильи Мусина, в 1966 году Темирканов становится победителем Второго Всесоюзного конкурса дирижеров, и дальше его карьера идет вверх по нарастающей.

Дирижер Ленинградского Малого оперного, ассистент Мравинского, художественный руководитель Академического симфонического (второго оркестра филармонии), главный дирижер Кировского театра, наконец, главный дирижер и художественный руководитель Петербургской филармонии, победивший в честном голосовании. Кроме феноменальной мануальной техники, сразу отмеченной рецензентами («Рука, высекающая музыку» — гласил заголовок статьи в газете «Вечерний Ленинград» за 1 февраля 1969 года), Темирканов всегда обладал огромным внешним и внутренним обаянием, неизменно притягивавшим к нему людей.

Слово «свобода» для Темирканова было одним из ориентиров. Он никогда не был диссидентом, но всегда добивался того, что считает нужным.

В МАЛЕГОТе он впервые ставит «Порги и Бесс» Гершвина, попутно объясняя чиновникам, что это опера об «угнетении чернокожего населения в империалистической Америке». Заступив на должность главного дирижера Кировского театра, отказывается вступить в партию, мотивировав это тем, что не может по кавказским традициям сделать это вперед беспартийного старшего брата. Самолично режиссирует оперы боготворимого Чайковского — «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» в его постановке идут в Мариинском театре по сей день. Однако свобода никогда не означала для Темирканова вседозволенность, и если дирижера что-то не устраивало (будь то нелепая режиссура или неприемлемые для него условия), он уходил, хлопнув дверью, невзирая на самые выгодные условия и заманчивые обещания.

Так уж совпало, что годы филармонического правления Юрия Темирканова совпали с периодом открытости миру. Ревущие (или лихие) девяностые, сытые нулевые ознаменовались приездом в Петербург огромного количества звезд и первоклассных артистов, которое было невозможно себе представить при советской власти. Юрий Хатуевич поддерживал контакты действительно со всем миром, еще при «железном занавесе» с невероятным успехом выступая на разных континентах, а уж когда занавес пал, количество гастролей увеличилось многократно. Лауреат всевозможных премий и наград, обладатель почетных титулов, Темирканов был искренне обожаем музыкантами и слушателями.

Его внимательность к солистам, умение услышать пианиста, скрипача или вокалиста была поразительной. Каждый, кто выходил на сцену с Юрием Хатуевичем, вспоминает это как совершенно незабываемый опыт.

Специально для молодых музыкантов Темирканов основал свой фонд, оказывающий помощь юным талантам.

В том последнем, как оказалось, прощальном концерте в Большом зале под управлением Юрия Хатуевича прозвучали «Песни об умерших детях» Густава Малера, любимейшего композитора маэстро. В последней части этого цикла, изумительно спетой на том вечере Маттиасом Герне, говорится о контрасте между бушующей природой и домашнем уюте в чертогах Творца: «Они как дома спокойно спят, от всяких бурь укрыты». Мастер ушел, оставив нас среди грома и молний, но подарив надежду, что искусство музыки обязательно поможет нам на нелегком пути.

Георгий Ковалевский