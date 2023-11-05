Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Умерла звезда сериала «Клон» Элизанджела ду Амарал Вергейру

Умерла 68-летняя бразильская актриса Элизанжела ду Амарал Вергейру, которая сыграла роль Ноэмии в сериале «Клон», передает издание Globo.

Элизанжела ду Амарал Вергейру

Элизанжела ду Амарал Вергейру

Фото: Rede Globo

Элизанжела ду Амарал Вергейру

Фото: Rede Globo

По информации газеты, 3 ноября актриса почувствовала себя плохо. После этого Элизанджелу ду Амарал доставили в больницу в бразильском Гуапимирине, где она скончалась после сердечного приступа и остановки дыхания. Уточняется, что незадолго до смерти актриса выписалась из больницы, куда ее госпитализировали на фоне тяжелой болезни органов дыхания.

За свою карьеру актриса сыграла в 49 фильмах и сериалах. Среди наиболее известных — «Клон», «Притяжение», «Ты, ты, ты», «На трезвую голову», «Шальные деньги», «Один поцелуй». после завершения актерской карьеры она занималась общественной деятельностью, пишет Globo. Во время пандемии коронавируса активно пропагандировала отказ от вакцинации в Бразилии и участвовала в митингах на эту тему.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...