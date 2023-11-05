Умерла звезда сериала «Клон» Элизанджела ду Амарал Вергейру

Умерла 68-летняя бразильская актриса Элизанжела ду Амарал Вергейру, которая сыграла роль Ноэмии в сериале «Клон», передает издание Globo.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элизанжела ду Амарал Вергейру

Фото: Rede Globo Элизанжела ду Амарал Вергейру

Фото: Rede Globo

По информации газеты, 3 ноября актриса почувствовала себя плохо. После этого Элизанджелу ду Амарал доставили в больницу в бразильском Гуапимирине, где она скончалась после сердечного приступа и остановки дыхания. Уточняется, что незадолго до смерти актриса выписалась из больницы, куда ее госпитализировали на фоне тяжелой болезни органов дыхания.

За свою карьеру актриса сыграла в 49 фильмах и сериалах. Среди наиболее известных — «Клон», «Притяжение», «Ты, ты, ты», «На трезвую голову», «Шальные деньги», «Один поцелуй». после завершения актерской карьеры она занималась общественной деятельностью, пишет Globo. Во время пандемии коронавируса активно пропагандировала отказ от вакцинации в Бразилии и участвовала в митингах на эту тему.

Александр Кислов