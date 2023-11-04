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«Зенит» вышел на первое место в РПЛ после победы над «Балтикой»

Петербургский «Зенит» обыграл калининградскую «Балтику» в гостях со счетом 0:2 в матче 14-го тура Российской премьер-лиги. Это победа позволила «Зениту» выйти на первое место в таблице РПЛ с 29 очками.

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Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

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Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Голами в матче отметились Иван Сергеев (63-я минута) и Матео Кассьерра (77-я).

Занимающий второе место «Краснодар» отстает от «Зенита» на одно очко. Команда проведет матч 14-го тура 5 ноября с самарскими «Крыльями Советов». «Балтика» с 11 очками расположилась на 15-м месте.

В 15-м туре «Зенит» примет в Санкт-Петербурге «Краснодар», «Балтика» сыграет в гостях с «Пари Нижний Новгород».

Эрдни Кагалтынов

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