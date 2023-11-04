Компания Уоррена Баффета отчиталась об убытке в $12,8 млрд

Холдинг миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway отчитался об убытке за третий квартал 2023 года в $12,8 млрд. За тот же период прошлого года убыток составил $2,8 млрд, следует из финансовой отчетности компании (.pdf).

Как сказано в отчете, большая часть потерь остается нереализованной, так как Berkshire Hathaway сохранила основную часть своих акций с крупным пакетом ценных бумаг компании Apple. «По правилам бухгалтерского учета мы включили в свою прибыль всю стоимость инвестиций ($341,1 млрд)»,— сказано в документе.

Стоимость пакета акций Apple холдинга Berkshire Hathaway за квартал сократилась на $20,8 млрд. Ранее Уоррен Баффет призывал не анализировать прибыль и убытки от инвестиционной деятельности за один квартал.

Объем наличных средств компании за третий квартал 2023 года достиг рекордных $157,2 млрд. Предыдущий максимум по этому показателю Berkshire Hathaway установила в 2021 году — объем кэша составил $149 млрд.

Операционная прибыль компании выросла до $10,76 млрд в годовом исчислении. Сумма средств на обратный выкуп акций составила $1,1 млрд (всего с начала года — $7 млрд).