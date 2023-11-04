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Коммерсантъ FM
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Экс-глава военной хунты Гвинеи был возвращен в тюрьму

Бывшего главу военной хунты Гвинеи Муссу Дадиса Камару вернули в тюрьму через несколько часов после того, как его вывезли оттуда несколько вооруженных людей, сообщает агентство AFP со ссылкой на представителя гвинейской армии и адвоката экс-главы государства.

Собеседники агентства утверждают, что вместе с бывшим главой хунты силовики задержали как минимум двух бывших чиновников, которых, как и Камару, признали виновными в массовом убийстве.

Ранее сегодня, 4 ноября, министр юстиции Гвинеи Чарльз Райт заявил, что утром в тюрьму, расположенную в гвинейской столице Конакри, ворвались вооруженные люди, которым удалось уйти вместе с четырьмя осужденными за массовое убийство при подавлении протестов в Гвинее, в том числе Камарой. Сообщалось о перестрелке. Границы страны были закрыты.

Мусса Дадис Камара стал президентом Гвинеи в 2008 году в результате военного переворота и пробыл на своем посту до 2010 года. Его приговорили к тюремному сроку по обвинению в расправе над митингующими гражданами Гвинеи, которая произошла 28 сентября 2009 года. Тогда в ходе задержаний погибло 150 человек, многие пострадали.

Эрдни Кагалтынов

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