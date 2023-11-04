В Якутии из камеры вещдоков в отделе полиции пропали наркотики

Из камеры вещественных доказательств в одном из отделов полиции Ленского района Якутии пропали наркотики, возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 229 УК РФ (хищение наркотических средств с использованием служебного положения), сообщили «РИА Новости» в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что хищение было обнаружено в ходе рассмотрения уголовного дела в отношении гражданина А., который обвиняется в пересылке наркотических средств в крупном размере. Сообщается, что на заседании суда старший помощник прокурора Ленского района осмотрел вещдоки — полиэтиленовые пакеты с содержащимся в них веществом.

Пресс-служба сообщила, что участники заседания заметили несоответствие внешнего вида пакетов имеющейся в деле фототаблице, выполненной экспертом при проведении экспертизы в ходе расследования уголовного дела. Прокурор вызвал эксперта в суд, который заявил, что в пакетах на заседании отсутствует наркотик, позднее проверка это подтвердила, передает агентство.

Telegram-канал Baza ранее сегодня, 4 ноября, сообщил, что в январе 2022 года в поселке Пеледуй в машине гражданина А. был обнаружен почти килограмм запрещенного вещества, которое впоследствии пропало из камеры вещдоков.

Эрдни Кагалтынов