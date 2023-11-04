Суд в Москве отправил под домашний арест обвиняемого в поджоге военкомата

Черемушкинский суд Москвы отправил под домашний арест мужчину, который обвиняется в поджоге военкомата. Преступление квалифицировано как предусмотренное ч. 3 ст. 213 УК (хулиганство, совершенное с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств), сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.

Уточняется, что подозреваемого зовут Андреев С. Н., он отправлен под домашний арест на два месяца. Обстоятельства совершения преступления пресс-служба не уточнила.

После начала военной операции на Украине в России участились случаи поджогов военкоматов. Как утверждает Telegram-канал Avtozak LIVE, с начала военных действий и по июль 2023 года было известно о 90 случаях поджога военкоматов в РФ. По информации канала, фигурантами уголовных дел о поджогах административных зданий в России за этот период стали 148 человек.

Эрдни Кагалтынов