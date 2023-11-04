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Чемпион Европы по биатлону Красимир Анев попал в реанимацию с пулевым ранением

Болгарский биатлонист Красимир Анев, чемпион Европы 2019 года, попал в реанимацию с пулевым ранением, его ввели в медикаментозную кому. Спортсмен находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщает болгарское издание Focus со ссылкой на врачей Военно-медицинской академии в Софии. По предварительной информации, выстрел произвел сам спортсмен.

Болгарское телеграфное агентство со ссылкой на полицию города Кюстендила сообщило, что 36-летний спортсмен был найден 1 ноября, около 19:00 (20:00 мск) с пулевым ранением в животе. Сообщается, что пистолет, из которого был произведен выстрел, принадлежит Аневу законно, потому что он служил в армии.

Издание Focus обращает внимание, что спортсмен за несколько часов до происшествия написал комментарий, в котором согласился с публикацией, содержавшей высказывание: «Любое предательство начинается с доверия». «Абсолютная правда»,— написал Анев.

Красимир Анев является девятикратным призером чемпионатов Европы по биатлону и трехкратным — Универсиады. Он участвовал в Олимпийских играх 2010, 2014 и 2018 годов. В 2020 году Анев завершил спортивную карьеру после конфликта с главой Федерации биатлона Болгарии Екатериной Дафовски.

Эрдни Кагалтынов

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