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РПЦ: патриарх Кирилл представил московский список Казанской иконы

Икона Казанской Божией Матери, которую сегодня представил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, является не первообразом, явившимся в 1579 году, а его московским списком, сообщили в Русской православной церкви. С 1918 года московский список иконы считался украденным.

Фото: Олег Варов / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Фото: Олег Варов / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

«Именно эта вновь явленная икона, как сказал святейший патриарх, находилась в 1612 году в ополчении Минина и Пожарского»,— пояснили в патриархии «Интерфаксу» .

Московский список первообраза иконы XVI века — воспроизведение оригинальной иконы. Всего у Казанской Божией Матери семь списков, среди которых московский, ватиканский, ярославский и другие. Представленный московский список, по словам патриарха Кирилла, написан в ту же эпоху, в которую создан казанский образ.

Ранее патриарх Кирилл сообщил, что найденную икону вернут в Казанский собор на Красной площади. Она, по его словам, была обнаружена в патриаршей резиденции в Переделкино среди других икон — подлинность образа подтвердила искусствоведческая экспертиза.

Петр Бузлаев

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