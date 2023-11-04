Песков ответил на сообщения о двойниках президента фразой «Путин у нас один»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал рассуждения в интернете о наличии «двойников» у российского президента Владимира Путина. Он заявил, что «Путин у нас один».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Вы, наверное, знаете, читая разные Telegram-каналы, сколько “двойников” у президента Путина. Сейчас эксперты гадают, их три или четыре... А Путин у нас один»,— сказал пресс-секретарь, выступая на марафоне общества «Знание» на выставке-форуме «Россия».

24 октября Дмитрий Песков отнес слухи о наличии двойников у Владимира Путина к категории абсурдных информационных уток. Уткой пресс-секретарь также назвал публикации Sky News Australia и The Mirror о наличии у президента России проблем с сердцем.