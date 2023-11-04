На паромной переправе Якутск — Нижний Бестях застряло больше 200 машин

Поздно вечером 3 ноября на переправе Якутск — Нижний Бестях застряло больше 200 машин из-за остановки движения паромов. Жители жалуются на отсутствие информации от местных властей, а также на невозможность достать еду и бензин. Минтранс Якутии незадолго до этого сообщал, что паромную переправу планируют закрыть 4 ноября из-за обстановки на реке Лена.

Накануне вечером в распространившихся в Telegram-каналах видео жители рассказали, что машины стоят на трассе «больше двух суток», а за весь прошедший день в Нижний Бестях отправился только один паром. Информации о сроках возобновления движения нет, у многих заканчивается бензин.

Николай Ефимов, гендиректор «Паромов Якутии», осуществляющих перевозки на переправе, заявил, что 3 ноября из Якутска отправились четыре парома, а работа остановилась «вечером, когда стемнело».

«Объявили: все, сегодня не будет, завтра ориентировочно в семь утра, если погода позволит, будет погрузка. Но сегодня паромы не могут идти из-за тумана»,— сказал господин Ефимов изданию «Комсомольская правда». «А кто в –30 градусов выгонял этих людей ехать на пароме, тем более с детьми? Люди, которые собираются ехать в такую погоду, почему они не поехали в 202-й или 203-й микрорайон и на подушках не переправились?»— добавил он.

Сегодня, 4 ноября, Минтранс Якутии сообщил, что паромная переправа закрыта «до устойчивого ледообразования». Суда должны перевозить на воздушной подушке ООО «Ленаводсервис» и ООО «Лена-Транс». В ведомстве отмечали, что «в случае осложнения гидрологической обстановки» пассажиров будет перевозить авиакомпания «Полярные авиалинии».

Лусине Баласян