Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На паромной переправе Якутск — Нижний Бестях застряло больше 200 машин

Поздно вечером 3 ноября на переправе Якутск — Нижний Бестях застряло больше 200 машин из-за остановки движения паромов. Жители жалуются на отсутствие информации от местных властей, а также на невозможность достать еду и бензин. Минтранс Якутии незадолго до этого сообщал, что паромную переправу планируют закрыть 4 ноября из-за обстановки на реке Лена.

Накануне вечером в распространившихся в Telegram-каналах видео жители рассказали, что машины стоят на трассе «больше двух суток», а за весь прошедший день в Нижний Бестях отправился только один паром. Информации о сроках возобновления движения нет, у многих заканчивается бензин.

Николай Ефимов, гендиректор «Паромов Якутии», осуществляющих перевозки на переправе, заявил, что 3 ноября из Якутска отправились четыре парома, а работа остановилась «вечером, когда стемнело».

«Объявили: все, сегодня не будет, завтра ориентировочно в семь утра, если погода позволит, будет погрузка. Но сегодня паромы не могут идти из-за тумана»,— сказал господин Ефимов изданию «Комсомольская правда». «А кто в –30 градусов выгонял этих людей ехать на пароме, тем более с детьми? Люди, которые собираются ехать в такую погоду, почему они не поехали в 202-й или 203-й микрорайон и на подушках не переправились?»— добавил он.

Сегодня, 4 ноября, Минтранс Якутии сообщил, что паромная переправа закрыта «до устойчивого ледообразования». Суда должны перевозить на воздушной подушке ООО «Ленаводсервис» и ООО «Лена-Транс». В ведомстве отмечали, что «в случае осложнения гидрологической обстановки» пассажиров будет перевозить авиакомпания «Полярные авиалинии».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...