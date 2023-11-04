Хуснуллин заявил о необоснованном росте цен на стройматериалы

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что цены на стройматериалы в стране «в очередной раз» необоснованно растут. Правительство поручило губернаторам контролировать завышение цен на местах. Также обоснованность роста цен должна проверить Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

«Мы обсудили рост стоимости стройматериалов. Нас это беспокоит, мы видим, что цемент вырос в очередной раз! Видим, что арматура выросла, трубы выросли. Это же все влияет на стоимость жилья»,— сказал господин Хуснуллин журналистам в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ (цитата по ТАСС).

В августе министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин заявил, что зарубежные оборудование и стройматериалы подорожают из-за ослабления рубля.

По данным ФАС, с января по октябрь цена на арматуру в среднем по России выросла на 25%. Согласно мониторингу Национального объединения строителей, в сентябре арматурная сталь подорожала в среднем на 18,1%. В отдельных городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, цены выросли на 20–25%. В связи с этим организация обращалась в ФАС. Ведомство пообещало проверить обоснованность роста цен.