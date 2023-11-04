«Яблоко» падает в продажах

Продажи техники корпорации из Купертино падают четвертый квартал подряд. С июля по сентябрь выручка Apple составила $90 млрд, пишет Forbes со ссылкой на отчет компании. Для сравнения, по данными The Wall Street Journal, в 2022 году показатель был выше на $650 млн. Как отмечает газета, падение вызвано серьезным экономическим спадом в Китае. Бизнес Apple сократился в КНР на 3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Есть ли другие причины снижения спроса на iPhone? И заметили ли его россияне? Продакт-менеджер по направлению Apple группы компаний X-com Антон Гусев отмечает, что эта тенденция не обошла стороной Россию и объясняется совокупностью причин:

«Виден небольшой спад из-за роста курса доллара и цены. Люди стали реже покупать iPhone среднего сегмента, потому что часть функций из-за санкций на нем уже не работает, например, Apple Pay, невозможно скачать приложение Сбербанка. Поэтому люди предпочитают за те же 30-40 тыс. руб. купить какой-нибудь телефон на Android с полноценным функционалом. Xiaomi, Realme, Oppo — сейчас много достойных китайских брендов.

Пять-семь лет назад многие ждали выхода новых iPhone. Каждая модель iPhone несла какую-то интересную новацию — либо дизайн, либо функцию. Последнее время мы видим, что смартфоны Apple выходят практически идентичные внешне, а функции, если и появляются новые, то не всегда у всей линейки. Например, только у топовых моделей в iPhone 15 есть "плавающий островок". Но в любом случае визуально отличить модель человеку незнающему очень сложно. Можно сказать, что это потеря индивидуальности, компания не предлагает ничего нового».

Серьезную конкуренцию iPhone составляют смартфоны Huawei, отмечает The Wall Street Journal. Их продажи в третьем квартале выросли почти в полтора раза год к году, а у iPhone уменьшились на 10%. Но в России относительно низкой базы 2022-го в 2023 году показатели Apple даже выросли, отмечает директор сети re:Store Расим Лемберанский:

«До 2021 года техника Apple и iPhone показывали впечатляющий рост, но в 2022 году произошло довольно сильное падение. В 2023-м мы видим восстановление спроса и рост продаж. Это связано в первую очередь с довольно низкой базой прошлого года. В 2022 году все ритейлеры, которые занимались поставками техники Apple, искали возможность организации новых логистических цепочек, поэтому был довольно приличный дефицит. Но в 2023 году мы видим, что с этим справились почти все.

Чаще всего сейчас покупают, конечно, новинки, которые были показаны пару месяцев назад, — это iPhone 15 Pro Max. В частности, в нашей сети самый популярный — с объемом памяти 256 Гб. Но вместе с тем предыдущая модель также пользуется довольно высоким спросом. Рост цен относительно прошлого года составил примерно 15%. Мы думаем, что до конца 2023 года стоит ожидать небольшого снижения — на 5-10 % — это вполне реальная величина».

Игроки рынка отмечали резкое падение стоимости последних моделей iPhone через месяц после начала продаж в сентябре. Собеседники “Ъ FM” связывали это с завышенными закупочными ценами гаджетов, которые поставляют теперь только по параллельному импорту, а также дефицитом техники на рынке. Сейчас за iPhone 15 в среднем просят на 20 тыс. руб. меньше, чем на старте.

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Елена Тюленева