Белый дом заявил о скором исчерпании средств на поставки Украине

США сокращают объемы пакетов военной помощи Украине, поскольку запасы Пентагона необходимо растянуть на максимально возможный срок. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге, передает Reuters.

Одобренные Конгрессом средства на помощь Украине почти исчерпаны, добавила Карин Жан-Пьер. В связи с этим она призвала поспешить с принятием заявки на выделение дополнительных средств для поставок.

Сегодня, 3 ноября, Пентагон сообщил, что США направят Украине вооружение на $125 млн, включая снаряды для зенитного ракетного комплекса NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS. Кроме того, Минобороны США подпишет контракты на производство боеприпасов для ВСУ на $300 млн.

Президент США Джо Байден запросил у Конгресса $106 млрд для финансирования помощи Украине, Израилю, Тайваню. Из них $61,4 млрд планировалось выделить на военную помощь Украине и еще $14,3 млрд — Израилю. В Палате представителей предложили разделить законопроект, а финансирование Израиля рассмотреть в приоритетном порядке.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Конгрессмены отделили Израиль от Украины».

Лусине Баласян