Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на $425 млн

США направят Украине вооружение на $125 млн, включая снаряды для зенитного ракетного комплекса NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS. Как сообщил Пентагон, еще $300 млн направляется в рамках программы «Инициатива содействия безопасности Украины» (USAI).

USAI предполагает, что Минобороны США заключает контракты с производителями для дальнейшей отправки ВСУ необходимого вооружения. В рамках указанной суммы планируется предоставить Украине дополнительные боеприпасы с лазерным наведением против БПЛА.

В пакет на $125 млн входят:

противотанковые комплексы Javelin;

артиллерийские снаряды 155 мм и 105 мм;

больше 3 млн патронов и гранат;

инженерные боеприпасы;

противопехотные мины;

12 грузовиков;

утепленное обмундирование.

По данным на 1 ноября, у Пентагона осталось около $5,5 млрд на поставку новых партий вооружений Украине. Президент США Джо Байден запросил у Конгресса $61,4 млрд на военную помощь Украине и еще $14,3 млрд — Израилю. В Палате представителей предложили разделить законопроект, а финансирование Израиля рассмотреть в приоритетном порядке.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Законодатели неисполнительные».

Лусине Баласян