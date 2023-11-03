Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на $425 млн
США направят Украине вооружение на $125 млн, включая снаряды для зенитного ракетного комплекса NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS. Как сообщил Пентагон, еще $300 млн направляется в рамках программы «Инициатива содействия безопасности Украины» (USAI).
USAI предполагает, что Минобороны США заключает контракты с производителями для дальнейшей отправки ВСУ необходимого вооружения. В рамках указанной суммы планируется предоставить Украине дополнительные боеприпасы с лазерным наведением против БПЛА.
В пакет на $125 млн входят:
- противотанковые комплексы Javelin;
- артиллерийские снаряды 155 мм и 105 мм;
- больше 3 млн патронов и гранат;
- инженерные боеприпасы;
- противопехотные мины;
- 12 грузовиков;
- утепленное обмундирование.
По данным на 1 ноября, у Пентагона осталось около $5,5 млрд на поставку новых партий вооружений Украине. Президент США Джо Байден запросил у Конгресса $61,4 млрд на военную помощь Украине и еще $14,3 млрд — Израилю. В Палате представителей предложили разделить законопроект, а финансирование Израиля рассмотреть в приоритетном порядке.
Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Законодатели неисполнительные».