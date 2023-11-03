Замглавы МИД РФ сообщил о переносе визита президента Палестины в Москву

Визит лидера Палестины Махмуда Аббаса в Москву, запланированный на середину ноября, перенесли по просьбе палестинского руководства, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, передает «РИА Новости».

В обращении к России палестинская сторона сослалась на тяжелую обстановку в регионе, уточнил господин Богданов. По его словам, в связи с боевыми действиями в секторе Газа Махмуд Аббас не может покинуть Палестину.

16 октября президент России Владимир Путин провел серии разговоров с коллегами с Ближнего Востока, в том числе с Махмудом Аббасом. Стороны обсуждали гуманитарную ситуацию в секторе Газа, необходимость снятия израильской блокады анклава. Владимир Путин выступил за гуманитарное перемирие и введение режима прекращения огня.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Владимир Путин занялся Ближним Востоком».

Лусине Баласян