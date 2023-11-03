Солиста Aerosmith обвинили в двух попытках изнасилования

Жительница Нью-Йорка подала иск в Верховный суд штата, обвинив солиста группы Aerosmith Стивена Тайлера в том, что в 1975 году, когда ей было 17 лет, он дважды попытался ее изнасиловать. По словам истицы Джин Беллино, совершенные тогда Стивеном Тайлером действия заставили ее страдать и она до сих пор «испытывает глубокую боль, эмоциональный стресс и унижение».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Описанные в иске эпизоды относятся к периоду, когда госпожа Беллино работала моделью и благодаря кому-то из друзей оказалась в одной компании с участниками группы Aerosmith. Молодые люди большой группой гуляли по Манхэттену, когда, по словам истицы, Стивен Тайлер затащил ее в телефонную будку и попытался изнасиловать. При этом никто из остальной компании не воспринял эту ситуацию всерьез, не помог девушке и ей пришлось, по ее словам, отбиваться изо всех сил.

В тот же вечер Стивен Тайлер якобы предпринял еще одну попытку. В баре отеля, куда зашла компания молодых людей, он прижал девушку к стене и начал «изображать сексуальный акт», после чего позвал ее к себе в номер. И в этот раз ей удалось самостоятельно отбиться от Стивена Тайлера, но, как утверждает истица, душевные страдания, причиненные ей действиями ответчика, не проходят до сих пор. Она просит суд вынести в отношении Стивена Тайлера решение «в том объеме, который полностью и справедливо компенсирует истице ее травмы и ущерб».

Это уже не первый иск в отношении Стивена Тайлера с обвинениями в сексуальных домогательствах и попытке изнасилования. Так, в декабре 2022 года в суд Лос-Анджелеса обратилась Джулия Холкоум, которая обвинила рок-музыканта в том, что он втянул ее в противозаконные отношения в 1970-е годы, когда она была еще несовершеннолетней. 75-летний Стивен Тайлер отвергает свою вину по этим обвинениям. А по поводу обвинений, содержащихся в иске госпожи Беллино, музыкант пока не высказался.

Алена Миклашевская