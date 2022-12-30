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Солиста Aerosmith обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней в 1970-х годах

В суд Лос-Анджелеса подан иск с обвинениями солиста группы Aerosmith Стивена Тайлера в сексуальном насилии над несовершеннолетней, которое было совершено более 40 лет назад. Истица Джулия Холкоум утверждает, что в юном возрасте она попала под обаяние Тайлера, «не могла устоять перед его влиянием, славой и внушительным финансовым состоянием», а Тайлер этим воспользовался и втянул ее в противозаконные отношения. Об этом пишет издание Rolling Stone.

Стивен Тайлер

Стивен Тайлер

Фото: Winslow Townson / Invision / AP

Стивен Тайлер

Фото: Winslow Townson / Invision / AP

Как утверждает истица, она познакомилась с Тайлером на концерте Aerosmith в Портленде (штат Орегон) в 1973 году, когда ей только исполнилось 16 лет, а ему было 25. Уже в первый же вечер он якобы привел ее к себе в номер в отеле и после «разговоров о ее возрасте» и «возможных проблемах дома из-за этого» совершил «преступные сексуальные действия» в отношении нее. Их отношения, как сообщает истица, продолжались три года.

Причем Тайлеру якобы удалось очаровать мать девушки, и та оформила ему опекунство над дочерью, чтобы та могла беспрепятственно сопровождать солиста Aerosmith на гастролях. Истица также утверждает, что в результате этой незаконной связи она забеременела в 1975 году, но сделала аборт по требованию Тайлера, который в противном случае обещал лишить ее финансовой поддержки. После этого случая девушка рассталась с ним. Холкоум обвиняет Тайлера в сексуальном насилии, умышленном причинении эмоциональных травм (он опубликовал мемуары, в которых она упоминается), в обеспечении ее алкоголем и наркотиками.

Иск подан спустя столько лет в рамках закона штата Калифорния о детях-жертвах насилия. Этот закон, принятый в 2019 году, отменял срок давности по делам о сексуальном насилии в отношении детей. Последний срок подачи исков по этому закону истекает 31 декабря 2022 года. Сам Стивен Тайлер пока не отреагировал на поданный в отношении него иск.

Алена Миклашевская

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