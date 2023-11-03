МВД предложило запретить нелегальным мигрантам заключать браки в России

Начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова заявила, что ведомство подготовило законопроект, запрещающий нелегальным мигрантам регистрировать автомобили, открывать банковские счета и заключать браки на территории России. По ее словам, такой закон позволит выявить незаконных мигрантов и «удалить» их с территории РФ.

«Если ты незаконный мигрант, ты не должен иметь право на пользование этими услугами»,— сказала Валентина Казакова на пленарном заседании IV Всероссийского форума «Народы России — национальная политика: современный этап» (цитата по ТАСС). По ее словам, в ближайшее время законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

Валентина Казакова напомнила, что в настоящее время также обсуждается вопрос цифрового профиля иностранца, в который будут введены электронная авторизация и информация о нем. «То есть мигрант должен будет заявить о том, что он намерен въехать в РФ. И это позволит, конечно, снизить те негативные вещи, которые у нас пока есть»,— добавила она.

1 ноября в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому разрешение на временное проживание (РВП) для мигрантов—супругов граждан РФ должно выдаваться лишь по прошествии двух лет с момента заключения такого брака. Также авторы поправок предлагают изымать РВП у тех, чьи родительские права или брак аннулировал суд. Нововведения призваны стать заградительной мерой для практики фиктивных браков и усыновлений, через которые мигранты могут получать вид на жительство.

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